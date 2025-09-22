محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن العالم اليوم أصبح أكثر تفهماً للحقوق التي يسعى إليها الشعب الفلسطيني لإقامة دولته، موضحًا أن الاعترافات الدولية بدولة فلسطين هي ثمرة الدماء الذكية التي أريقت على يد الاحتلال، ومعاناة الجرحى والأسرى الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هذه النتائج هي ثمرة حكمة الحكومة الفلسطينية والجهد العربي الداعم لفلسطين، شاكراً كل من وقف إلى جانب القضية الفلسطينية، ومؤكدًا أن الشعب الفلسطيني صامد في مواجهة مخططات التهجير والتهويد.

وأوضح الهباش أن الاستقرار للشعب الفلسطيني سيأتي قريبًا، سواء شاء من شاء أو أبى من أبى، وأن العالم بدأ يستيقظ وينحاز للحق والعدل والقانون.

وأشار إلى أن أمريكا اليوم تعاني من عزلة، وأن هذه العزلة ستكون حافزًا للثبات على المبادئ، مؤكداً أن رفع العلم الفلسطيني على مباني السفارات يعكس حالة الفرح التي يشعر بها الفلسطيني بعد عقود من المعاناة، وأن الدماء الذكية ستثمر فرحًا للشعب الفلسطيني.