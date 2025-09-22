قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
ترامب في ورطة بسبب 50 ألف دولار.. ماذا حدث ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تدخل مصر لإنقاذ طفلي غزة يؤكد موقفها التاريخي لدعم القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن التدخل المصري العاجل لإنقاذ الطفلين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين تصدرت صورتهما وسائل الإعلام العالمية، يعكس بوضوح الجانب الإنساني للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على مد يد العون للأشقاء في قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من حرب إبادة همجية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن ما أقدمت عليه اللجنة المصرية المعنية بدعم الأشقاء في قطاع غزة من رعاية عاجلة للطفلين وأسرتهم، بمثابة رسالة قوية للعالم كله بأن مصر تترجم مشاعرها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية إلى أفعال على الأرض، عبر حماية الأطفال والنساء وتخفيف معاناة الأسر التي أنهكها القصف والتشريد والجوع.

وأشار "الجندي"، إلى أن صورة الطفل "جدوع" وهو يحمل شقيقه الأصغر فوق كتفه هاربا من القصف، تحولت إلى رمز عالمي لصمود الطفولة الفلسطينية في مواجهة المأساة.

وأضاف أن التحرك المصري السريع منح الصورة بعدا آخر أكثر إشراقا، عندما وجدت هذه الطفولة الحائرة من يحتويها ويرعاها تحت مظلة إنسانية آمنة، لافتا إلى أن هذا المشهد المؤثر يعكس عمق إنسانية القيادة السياسية المصرية، ويبرهن على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتعامل مع الأزمة الفلسطينية باعتبارها ملفا سياسيا فقط، وإنما باعتبارها قضية إنسانية وقومية، تتطلب أن تكون مصر دائما في المقدمة لتقديم الدعم النفسي والمادي للأشقاء، بجانب التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها مصر لوقف العدوان.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تثبت كل يوم أنها تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، سواء عبر جهودها الدبلوماسية لوقف إطلاق النار وفتح مسارات للحل السياسي، أو عبر إدخال المساعدات المتواصلة من غذاء ودواء واحتياجات أساسية، في محاولة حقيقية للتخفيف من الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان غزة، ومساهمتها الكبيرة في علاج المصابين والجرحى ورعايتهم.

وقال: "الإنسانية لا تنفصل عن الدور القومي لمصر، بل تمثل جزءا أصيلا فيه"، مشددا على أن القيادة المصرية تدرك أن حماية الأطفال وإنقاذهم من ويلات الحرب يرسل للعالم كله رسالة أمل وسط مشاهد الدمار واليأس.

وشدد المهندس حازم الجندي على أن مصر ستظل دائما سندا للأشقاء الفلسطينيين، وأن تحركها الأخير لإنقاذ الطفلين الغزيين إنما هو امتداد طبيعي لمواقفها الثابتة عبر التاريخ، في رسالة واضحة بأن مصر لا تتخلى عن دورها الإنساني والقومي مهما كانت التحديات، داعيا المجتمع الدولي للتحرك من أجل دعم الجهود المصرية والحفاظ على ما تبقي من معاني الإنسانية لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة مما يتعرض له من حرب إبادة

النائب المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ إنقاذ الطفلين الفلسطينيين قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

فتاتين

القبض على شخصين و3 فتيات بتهمة عرض أنفسهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

ترشيحاتنا

توم براك

المبعوث الأمريكي لسوريا: السلام في الشرق الأوسط مجرد وهم.. وإسرائيل حليف واشنطن الأبدي

أحمد الشرع

بعد التحول من الجولاني إلى أحمد الشرع.. الرئيس السوري يجلس إلى جوار المدير السابق لـCIA

الضفة الغربية

أوروبا تضغط على إسرائيل.. ضم الضفة الغربية خط أحمر لا يمكن تجاوزه

بالصور

زيت الزيتون.. الذهب السائل يحمي صحتك ويعزز جمالك

فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون

اليوم العالمي بلا سيارات 2025.. لماذا نحتفل به؟

اليوم العالمي بلا سيارات
اليوم العالمي بلا سيارات
اليوم العالمي بلا سيارات

طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة في الفرن

سمك مشوي
سمك مشوي
سمك مشوي

فوائد قضاء الوقت مع العائلة.. سر السعادة والصحة النفسية

فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد