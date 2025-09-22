سفير فلسطين ببولندا: نريد ترجمة الاعتراف بدولة فلسطين إلى انسحاب فعلي من الضفة وغزة

قال الدكتور محمود خليفة سفير دولة فلسطين في بولندا، إنّ بولندا تعترف بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988، أي بعد إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني في الجزائر.

وأضاف الدكتور محمود خليفة سفير دولة فلسطين في بولندا، في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وجود دولة بولندا المؤثرة في إطار الاتحاد الأوروبي له تأثيره الكبير في مجمل المواقف الأوروبية، وبخاصة، أننا نتحدث عن اعترافات وإجراءات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع الدكتور محمود خليفة سفير دولة فلسطين في بولندا، أن : "منذ أيام قليلة، كان هناك خطاب واضح لنائب رئيس مجلس الشيوخ البولندي يطالب بلاده -في إطار مواقفها- بالقفز عن المواقف الاعتيادية إلى مواقف فاعلة، كما دعا وزير الخارجية البولندي إلى تطبيق حل الدولتين".

وحول الخطوات التي تتخذها بولندا لإحياء روح اتفاقية أوسلو منذ بداية حرب غزة، قال الدكتور محمود خليفة سفير دولة فلسطين في بولندا، أن : "هذه النقطة الأساسية، فالاعترافات في هذا الوقت بالذات مسألة مهمة للغاية، والموقف الذي يمكن أن تضيفه بولندا يذهب إلى أبعد من الاعتراف إلى ضرورة فرض عقوبات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان على شعبنا والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأردف: "الاتحاد الأوروبي فيه مجموعة من الدول المهمة صاحبة القرار، مثل فرنسا وألمانيا، كما أن بولندا تقف في إطار ما يقوله وزير الخارجية البولندي، وهو أن بولندا اتخذت خطوة سباقة في الاعتراف بدولة فلسطين، وبالتالي، من المهم جدا العمل على تفعيل حل الدولتين وإنجاز هذا الاعتراف على أرض الواقع لسحب قوات الاحتلال من الضفة الغربية وقطاع غزة ووقف هذا العدوان الذي تتعرض له غزة، وإعادة إحياء العملية السياسية بمجملها وإعطاء الأمل بأن هناك حل سياسي خلال الفترة المقبلة".