مندوب الجامعة العربية: لابد من تمكين فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، من نيويورك، أنه هناك ضغط دولي على أمريكا وإسرائيل للاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أمر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقامتها هو أمر متعلق بالجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحًا أن قرار التقسيم الذي تم بناءً عليه إنشاء دولة إسرائيل صادر عن الجمعية العامة وهو قرار رقم 181، وتم تنفيذ الجزء الأول منه ولم يتم تنفيذ الجزء الثاني منه هو إقامة دولة فلسطين.

وتابع ماجد عبد الفتاح :" الإجراءات بالأمم المتحدة بموجب الميثاق تؤكد أنه لابد لمجلس الأمن أن يوصي الجمعية العامة بالقرار، إلا أن استمرار الضغط العربي والإسلامي والأوروبي كفيل لتغيير رأي وموقف الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تدرك أمريكا أن تصورها خاطئ.

وأشار إلى أنه نتيجة الخلافات الجيوسياسية بدأ معظم القضايا ترحل للجمعية العامة للأمم المتحدة وبعدها محكمة العدل الدولية، موضحًا أن ضم أراضي من الضفة الغربية هو مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، منوهًا بأن إسرائيل دولة قائمة وموجودة بالأمم المتحدة ولكن ليس له حدود واضحة، متسائلًا: "ما هي حدود دولة إسرائيل؟".

وشدد على أنه هناك حاجة لوضع الطرفين أمام بعض ولكن بدون طرف قوي على حساب آخر، مضيفًا: "لابد من تمكين دولة فلسطين من الحصول على عضوية الأمم المتحدة لتدخل في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل".