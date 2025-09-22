قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليست الكرة الذهبية فقط.. ماذا سيحصد أفضل لاعب في العالم 2025؟
مدرسة تُلزم الأهالي بتوقيع إقرار بـ سداد رسوم الكتب أو استبعاد ملف الطالب
مش فارقلي الطلاق.. زوجة مسلم ترد على شقيقته بعد الإساءة لها
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
سفير فلسطين السابق لدى الاتحاد الأوروبي: الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية تمثل تصحيحًا تاريخيًا

عادل نصار

رحب السفير عبد الرحيم الفرا، سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي سابقا، على رفع العلم الفلسطيني على مبنى السفارة الفلسطينية في لندن اليوم، الاثنين، قائلا: "نحن أمام يوم تاريخي،  فقد تم الاعتراف بدولة فلسطين أمس، واليوم سيكون دول أخرى هناك ستعترف بدولة فلسطين".

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما يحدث تصحيح تاريخي حقيقة. وحينما تعترف بريطانيا، فإن ذلك تصحيح للتاريخ، تصحيح لوعد بلفور المشؤوم".

وتابع: "بريطانيا  لن تعوض الشعب الفلسطيني عن هذا التصريح، ولكن كل قواعد اللعبة اختلفت، فالدبلوماسية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن تخوض معركة دبلوماسية كبيرة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين".

وأوضح: "هنا على مستوى الاتحاد الأوروبي، كنا دائما نضغط ونريد اعتراف بدولة فلسطينية للحفاظ على مبدأ حل الدولتين، وهو مبدأ تتبناه كل الدول الأوروبية بلا استثناء الـ 27 دولة يتبنون مبدأ حل الدولتين".

وأردف: "لتطبيق هذا المبدأ، كنا دائما نطالبهم ونناشدهم بالاعتراف بدولة فلسطين، لكن كانوا دائما يتحججون بالإجماع، لكن الآن كل شيء تقريبا انتهى في موضوع الإجماع في الاتحاد الأوروبي، بعض الدول الكبرى والمهمة والوازنة في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا، وإسبانيا".

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

فتاتين

القبض على شخصين و3 فتيات بتهمة عرض أنفسهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

زيت الزيتون.. الذهب السائل يحمي صحتك ويعزز جمالك

اليوم العالمي بلا سيارات 2025.. لماذا نحتفل به؟

طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة في الفرن

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

