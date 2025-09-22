المبعوث الأمريكي لسوريا: السلام في الشرق الأوسط مجرد وهم.. وإسرائيل حليف واشنطن الأبدي

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، أن الحديث عن السلام في الشرق الأوسط "محض وهم"، مؤكداً أن المنطقة لم تعرف الاستقرار يوماً، وربما لن تعرفه أبداً بسبب صراع الجميع على "الشرعية".

وفي مقابلة مع برنامج الحقيقة مع هادلي جامبل على قناة "سكاي نيوز عربية"، أوضح براك أن نحو 27 اتفاقاً لوقف إطلاق النار لم يُكتب لأي منها النجاح، مضيفاً: "حين نتحدث عن السلام، فهو مجرد وهم".

وجاءت تصريحاته بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للمرة السادسة ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، في ظل أرقام صادمة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب.

وحول تزايد الانتقادات الموجهة لسياسات إسرائيل، شدد براك على ضرورة النظر إليها في سياق هجمات 7 أكتوبر، قائلاً: "شخصياً أكره ما يحدث في غزة من كل الأطراف.. إنه وضع فوضوي يشمل الفلسطينيين والإسرائيليين ودول الجوار".

وأشار إلى أن إسرائيل تبقى "حليفاً أساسياً" لواشنطن، مدعومة سنوياً بـ4 إلى 5 مليارات دولار، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين راسخة رغم الارتباك الذي تسببه الحرب الحالية.

أما بخصوص الاعترافات الأخيرة بدولة فلسطين من قادة عالميين مثل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد وصفها براك بأنها "غير مفيدة ولا تساعد بشيء".

وتطرق المبعوث الأمريكي إلى الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة حماس في الدوحة مطلع سبتمبر، معتبراً أنها كانت "صدمة للخليج"، لكنه شدد على أن ذلك لم يؤثر بشكل دائم على علاقات واشنطن مع شركائها الخليجيين، وعلى رأسهم قطر، التي وصفها بأنها "حليف مهم وقيّم".