بريطانيا تهدد: الناتو على بعد خطوة من مواجهة مسلحة مع روسيا

حذّرت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، من أنّ حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أهبة الاستعداد لمواجهة مباشرة مع روسيا، في أعقاب اتهامات وُجهت لموسكو بخرق الأجواء التابعة لكل من بولندا وإستونيا ورومانيا.

وجاءت تصريحات كوبر خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، عُقدت اليوم الاثنين، لمناقشة ما وصفته دول البلطيق بانتهاك مقاتلات روسية للمجال الجوي الإستوني في 19 سبتمبر، رغم عدم تقديم أدلة ملموسة على ذلك.

وأكّدت الوزيرة أنّ "مثل هذه الحوادث قد تفتح الباب أمام مواجهة مسلحة بين الناتو وروسيا"، مشددة على أنّ "قوة الحلف لا مثيل لها، والتزامه بالدفاع عن أوروبا لا يتزعزع".

وكشفت كوبر أن مقاتلات بريطانية انضمت مؤخرًا إلى مهمة "المراقبة الشرقية" التابعة للناتو في الأجواء البولندية، مشيرة إلى أن الحلف سيتعامل بحزم مع أي طائرات تخترق أجواءه دون إذن.