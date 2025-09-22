مملكة البحرين تدين بشدة الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر السودانية

أدانت مملكة البحرين، بشدة الهجوم الذي استهدف مسجدًا بمدينة الفاشر في جمهورية السودان، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء، باعتباره انتهاكًا سافرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.



وعبرت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم /الاثنين/- عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكّدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعي إلى إنهاء الحرب في السودان عن طريق الحوار والسبل السلمية، وتوفير الحماية للمدنيين، وفقًا لمرجعية "إعلان جدة"، والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يصون وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، ويلبي تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.



وتعرض مسجد في حي الدرجة الأولى بالفاشر فجر الجمعة إلى قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة إلى "لميليشيا الدعم السريع"، وأفاد شهود عيان بأن جثامين الضحايا انتُشلت من تحت أنقاض المسجد الذي دُمّر بالكامل في أثناء صلاة الفجر.

