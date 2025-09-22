قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة
وزير الري: مصر ملتزمة ببناء مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.. والمياه جسر للتعاون والتضامن والتنمية
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
أوروبا تضغط على إسرائيل.. ضم الضفة الغربية خط أحمر لا يمكن تجاوزه

ناصر السيد

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الاثنين، بأن الحكومة البريطانية حذرت إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية ردًا على اعتراف بريطانيا ودول غربية أخرى بالدولة الفلسطينية.

وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية، التي أرجأت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في بيان، أنه يجب ألا يكون هناك ضم آخر للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل.

جاءت هذه التصريحات بعد يوم من اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية. 

ومن المقرر أن تعلن ست دول أخرى - فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وأندورا - عن اعترافها بالدولة الفلسطينية يوم الاثنين خلال قمة الأمم المتحدة التي تستضيفها فرنسا والسعودية حول حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قبل كلمات قادة العالم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاعترافات، وكذلك فكرة الدولة الفلسطينية، وتعهد بالرد فور عودته من الأمم المتحدة. 

يضغط بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية على إسرائيل لضم جزء من الضفة الغربية ردًا على موجة الاعترافات، التي يرون أنها مكافأة على مجزرة 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حماس، والتي أشعلت فتيل الحرب على غزة.

تسيطر إسرائيل على الضفة الغربية منذ عدوان يونيو1967، وتعتبر مستوطناتها هناك غير قانونية من قبل معظم الدول باستثناء الولايات المتحدة.

وفي حديثها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبيل قمة حل الدولتين يوم الاثنين، قالت كوبر إنها "كانت واضحة" في محادثاتها مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر بأن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية يصب في مصلحة إسرائيل، وأنه يجب على إسرائيل ألا ترد بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقالت كوبر: "لقد كنت واضحة لوزير الخارجية الإسرائيلي، وكنا واضحين للحكومة الإسرائيلية بأنه يجب عليهم ألا يفعلوا ذلك". لقد أوضحنا أن هذا القرار الذي نتخذه هو أفضل سبيل لضمان أمن إسرائيل وأمن الفلسطينيين.

وأضافت: "يتعلق الأمر بحماية السلام والعدالة، والأهم من ذلك، أمن الشرق الأوسط، وسنواصل العمل مع الجميع في جميع أنحاء المنطقة لتحقيق ذلك".

