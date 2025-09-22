أحمد الشرع: الشعب متوحد خلف القيادة السورية

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، انتقلنا من ساحات الحروب إلى ساحات الحوار، و أضاف أن الشعب السوري متوحد خلف القيادة السورية.

وتابع الرئيس السوري، انه لا يمكن حل المشاكل دفعة واحدة، وذلك خلال جلسة حول الديمقراطية والأمن في قمة كونورديا.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن المفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية تقترب من التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريبًا، على غرار اتفاق عام ١٩٧٤.

وأكد أن هذا "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".

في تصريحات لصحيفة "ميلييت" التركية، التي نقلها التلفزيون السوري، قال الشرع إن سوريا تجيد القتال لكنها لم تعد ترغب في الحرب.

وأضاف أن الاضطرابات الأخيرة في السويداء كانت "فخًا مُدبّرًا" في وقتٍ تقترب فيه المحادثات مع إسرائيل من نهايتها.

وفي حديثه عن المفاوضات التي أعقبت الهجوم الأخير على قطر، قال الشرع: "إذا كان السؤال هو هل أثق بإسرائيل، فالجواب: لا أثق بها".

قال الشرع إن قصف إسرائيل للقصر الرئاسي ووزارة الدفاع السورية يُعدّ إعلان حرب. وفي الوقت نفسه، أكد أن التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل أمرٌ لا مفر منه، وإن كان التزام إسرائيل به لا يزال موضع شك.

وأشار الشرع إلى أن مشاركته المتوقعة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة تمثل سابقة تاريخية، حيث ستكون المرة الأولى منذ ستين عاماً التي يشارك فيها رئيس سوري في الجلسات.



