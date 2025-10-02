وزير الإسكان يلتقي السفير المغربي لبحث أوجه التعاون بين مصر والمغرب

استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد آيت السفير المغربي بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون بين مصر والمغرب في مجال التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تعزيز أوجه التعاون مع الدول العربية الشقيقة فى مختلف المجالات، مؤكدًا دعم الدولة المصرية للاستثمار والمستثمرين

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن الإرادة القوية لدى القيادة السياسية كانت وراء كل تلك الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية على مدار أكثر من 10 سنوات، ومنها مدن الجيل الرابع والمدن الذكية وكذلك مشروعات الإسكان المختلفة والتى تخطت نحو مليون وحدة سكنية، فضلًا عن مشروعات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية التي تمت على مدار الفترة الماضية والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

ومن جانبه، أعرب السفير المغربى عن سعادته بزيارة مصر ولقاء السيد وزير الإسكان، مشيدًا بالتجربة المصرية الرائدة فى مجالات الإسكان وإقامة المدن الجديدة، كما أبدى إعجابه بالمشروعات الكبرى التى أنجزتها وزارة الإسكان وخاصة العاصمة الإدارية وأبدى رغبته فى تعزيز التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر هي العامود الفقري للدول العربية

وناقش المهندس شريف الشربيني مع السفير المغربي، خلال اللقاء، سبل التعاون المختلفة بين البلدين فى مجالات الإسكان والمجتمعات العمرانية والاستثمار، حيث تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مناطق.