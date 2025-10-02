قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري يكشف تفاصيل إغلاق "اليوتيوب" منصة الزعيم جمال عبد الناصر
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كل الإجراءات لحماية أمنها المائي وفق القانون الدولي
رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد
وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس
عباس شراقي: سياسة التشغيل الأحادي لسد النهضة وراء فيضانات السودان الأخيرة
مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال
ناسا توثق مشهدا فضائيا مذهلا فوق دولتين عربيتين.. ماذا حدث؟
نجوم الفن فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
وثيقة مسربة تكشف مفاجأة | حاخام يهودي ضمن أعضاء مجلس إدارة حكم غزة
مصرع 36 وإصابة 200 في انهيار سقالات كنيسة تحت الإنشاء بإثيوبيا
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
اقتصاد

وزير الإسكان يلتقي السفير المغربي لبحث أوجه التعاون بين مصر والمغرب

وزير الاسكان خلال الاجتماع
وزير الاسكان خلال الاجتماع
آية الجارحي

استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد آيت السفير المغربي بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون بين مصر والمغرب في مجال التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تعزيز أوجه التعاون مع الدول العربية الشقيقة فى مختلف المجالات، مؤكدًا دعم الدولة المصرية للاستثمار والمستثمرين

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن الإرادة القوية لدى القيادة السياسية كانت وراء كل تلك الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية على مدار أكثر من 10 سنوات، ومنها مدن الجيل الرابع والمدن الذكية وكذلك مشروعات الإسكان المختلفة والتى تخطت نحو مليون وحدة سكنية، فضلًا عن مشروعات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية التي تمت على مدار الفترة الماضية والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

ومن جانبه، أعرب السفير المغربى عن سعادته بزيارة مصر ولقاء السيد وزير الإسكان، مشيدًا بالتجربة المصرية الرائدة فى مجالات الإسكان وإقامة المدن الجديدة، كما أبدى إعجابه بالمشروعات الكبرى التى أنجزتها وزارة الإسكان وخاصة العاصمة الإدارية وأبدى رغبته فى تعزيز التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر هي العامود الفقري للدول العربية 

وناقش المهندس شريف الشربيني مع السفير المغربي، خلال اللقاء، سبل التعاون المختلفة بين البلدين فى مجالات الإسكان والمجتمعات العمرانية والاستثمار، حيث تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مناطق.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

غزة

خبير علاقات دولية: الموقف العربي الموحد خط الدفاع الأخير عن الحقوق الفلسطينية

المساعدات الإنسانية

حركة فتح: منع أسطول المساعدات لغزة جريمة جديدة تضاف لملف الاحتلال

غزة

محمد موسى يدين منع أسطول المساعدات إلى غزة ويصفه بـ«الجريمة النكراء»

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

