متحدث الإسكان يكشف خطوات حل أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أنّ الوزارة تلقت شكاوى متعددة من أهالي قرية بحر أبو المير التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم بشأن غرق منازلهم بمياه الصرف الصحي.

وأضاف ، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ أجهزة الوزارة المختصة تحركت فورًا إلى موقع الشكوى لدراسة الوضع ميدانيًا، مشيرًا إلى أنّ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تتولى إدارة وتنفيذ مشروعات المياه والصرف في القرى والمحافظات.

وتابع، أنّ شبكة الصرف الموجودة حاليًا بالقرية ليست تابعة لوزارة الإسكان، بل هي شبكة قديمة من الثمانينيات كانت معدة لتخفيض منسوب مياه الصرف الزراعي، إلا أنّ الأهالي استخدموها بشكل غير مخصص لتصريف مياه الصرف الصحي، ما أدى إلى تسرب المياه وعودتها إلى سطح الأرض وغرق المنازل التي تقع في منسوب أقل من الشارع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أنّ قرية بحر أبو المير مدرجة بالفعل ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأنّ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي هي الجهة المنفذة لمشروع الصرف الصحي الدائم للقرية.

ولفت إلى أنّ نسبة تنفيذ المشروع بلغت أكثر من 97%، وأنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوحدات المحلية على مواجهة أي انسداد أو تراكم للمياه لحين الانتهاء من المشروع بشكل كامل.

وأشار خطاب إلى أنّه من المقرر تسليم وتشغيل مشروع الصرف الصحي الجديد للقرية بنهاية العام الحالي، مما سيتيح ربط الأهالي على الشبكة الجديدة ويُنهي معاناتهم من استخدام الشبكة القديمة التي سببت الأزمة الحالية.

وأكد أنّ الوزارة تتابع باستمرار شكاوى المواطنين لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البنية التحتية في القرى المصرية ضمن «حياة كريمة».

