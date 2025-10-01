قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة
وزير خارجية أيرلندا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود «مقلق» ويجب احترام القانون الدولي
بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات
باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير
الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو
النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة
مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل حوالي 2 مليون مريض مصري سنويًا في مختلف التخصصات|فيديو
زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة
إيران وتركيا تتفقان على إنشاء معبر حدودي جديد لتعزيزالتجارة بين البلدين
متحدث الإسكان يكشف خطوات حل أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أنّ الوزارة تلقت شكاوى متعددة من أهالي قرية بحر أبو المير التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم بشأن غرق منازلهم بمياه الصرف الصحي.

وأضاف ، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ أجهزة الوزارة المختصة تحركت فورًا إلى موقع الشكوى لدراسة الوضع ميدانيًا، مشيرًا إلى أنّ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تتولى إدارة وتنفيذ مشروعات المياه والصرف في القرى والمحافظات.

وتابع، أنّ شبكة الصرف الموجودة حاليًا بالقرية ليست تابعة لوزارة الإسكان، بل هي شبكة قديمة من الثمانينيات كانت معدة لتخفيض منسوب مياه الصرف الزراعي، إلا أنّ الأهالي استخدموها بشكل غير مخصص لتصريف مياه الصرف الصحي، ما أدى إلى تسرب المياه وعودتها إلى سطح الأرض وغرق المنازل التي تقع في منسوب أقل من الشارع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أنّ قرية بحر أبو المير مدرجة بالفعل ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأنّ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي هي الجهة المنفذة لمشروع الصرف الصحي الدائم للقرية.

ولفت إلى أنّ نسبة تنفيذ المشروع بلغت أكثر من 97%، وأنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوحدات المحلية على مواجهة أي انسداد أو تراكم للمياه لحين الانتهاء من المشروع بشكل كامل.

وأشار خطاب إلى أنّه من المقرر تسليم وتشغيل مشروع الصرف الصحي الجديد للقرية بنهاية العام الحالي، مما سيتيح ربط الأهالي على الشبكة الجديدة ويُنهي معاناتهم من استخدام الشبكة القديمة التي سببت الأزمة الحالية.

وأكد أنّ الوزارة تتابع باستمرار شكاوى المواطنين لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البنية التحتية في القرى المصرية ضمن «حياة كريمة».
 

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

أيمن الرمادي

كلام من الخيال.. أشرف نصار يكشف حقيقة عودة الرمادي لتدريب الزمالك

فياريال ويوفنتوس

فياريال يخطف تعادلاً قاتلاً من يوفنتوس في دوري الأبطال

تدريبات غزل المحلة

غزل المحلة يواصل تدريباته لمواجهة الزمالك في الدوري.. صور

بالصور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج العقرب حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. سامح لتتحرر

برج العقرب
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. اختر ذاتك أولا

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

