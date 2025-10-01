قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
لايفات للبيع.. بسمة وهبة تكشف مفاجأة عن هجوم الإخوان على سفارات مصر بالخارج
شريف عامر: إثيوبيا اتهمت مصر بالعمل على عدم الاستقرار في لإفريقيا وتهديد السلام الإقليمي
متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب مرض «اليد والقدم والفم»
بعد فيضانات السودان | عباس شراقي يكشف حقيقة فتح مفيض توشكي
جمال شعبان: سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية
الأمن المائي.. أسامة كمال: لقاء وزير الخارجية بالبرهان أكد وحدة الموقف بين دولتي المصب|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم
حجز وحدات بديلة للإيجار القديم
رشا عوني

يبحث مستأجري الإيجار القديم عن طريقة التقديم والحصول على وحدة بديلة بعد إعلان الحكومة بشكل رسمي توفير وحدات بديلة تابعة لوزارة الإسكان لمستأجري الإيجار القديم وبأنظمة تخصيص متعددة منها الإيجار التمليكي.

بدء تلقي طلبات المستأجرين اليوم 1 أكتوبر

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة (شقق بديلة للإيجار القديم)، ويستمر تلقي طلبات حجز الوحدات حتى 3 أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

شقق بديلة الإيجار القديم اعرف موقفك من التقديم لأصحاب المهن الحرة | صوت المسيحي الحر
حجز الوحدات البديلة 

رابط التقديم على الوحدات البديلة

يتوفر رابط المنصة الإلكترونية الموحدة ضمن قسم حجز وحدات الإسكان على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم الإعلان عنه رسمياً عند بدء تشغيل الخدمة بشكل فعلي.

شقق إيجار وتمليك 

وسيتاح للمواطنين التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة لشقق الإيجار القديم، سواء من خلال نظام التمليك أو الإيجار طويل الأجل، بشرط أن تكون الوحدة الجديدة داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وفقًا للتوزيع الجغرافي الذي حدده قرار رئيس مجلس الوزراء.

أماكن تقديم حجز شقق بديلة للإيجار القديم

ذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.

فتح باب التقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم.. لينك التسجيل والخطوات
حجز شقق بديلة للإيجار القديم

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات البديلة

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

- صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين.

- شهادة ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين).

- شهادة وفاة المستأجر الأصلي حال وجودها.

- شهادة الخدمات المتكاملة، للمواطنين من ذوي الهمم.

شروط الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. أن يكون شخصا طبيعيا.

2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.

بعد 72 ساعة.. المحكمة تحسم الجدل بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم
طريقة حجز وحدات بديلة للايجار القديم

طرق التقديم لحجز شقق الإيجار القديم البديلة

أتاحت وزارة الإسكان طريقتين لتقديم الطلبات لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. التقديم الإلكتروني:

عبر الدخول على المنصة الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

إنشاء حساب شخصي.

رفع المستندات إلكترونيًا.

متابعة الطلب بشكل دوري من خلال المنصة.

التقديم الورقي:

من خلال التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وملء استمارة التقديم اليدوي وتسليم المستندات المطلوبة.

منصة الايجار القديم حجز وحدات بديلة رابط حجز شقق بديلة للايجار القديم الايجار التمليكي موعد حجز وحدات بديلة للايجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

محكمة

مفاجآت وتبادل اتهامات.. قرارات عاجلة من النيابة مع المتهمين بتجارة الأعضاء البشرية

محكمة

نشرا مقاطع فيديو خادشة.. قرار بشأن بلوجر ونجل عمه بالقاهرة

محكمة

تجديد حبس شخص نصب على المواطنين بالقاهرة

بالصور

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

القهوة
القهوة
القهوة

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد