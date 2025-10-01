الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

يبحث مستأجري الإيجار القديم عن طريقة التقديم والحصول على وحدة بديلة بعد إعلان الحكومة بشكل رسمي توفير وحدات بديلة تابعة لوزارة الإسكان لمستأجري الإيجار القديم وبأنظمة تخصيص متعددة منها الإيجار التمليكي.

بدء تلقي طلبات المستأجرين اليوم 1 أكتوبر

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة (شقق بديلة للإيجار القديم)، ويستمر تلقي طلبات حجز الوحدات حتى 3 أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

حجز الوحدات البديلة

رابط التقديم على الوحدات البديلة

يتوفر رابط المنصة الإلكترونية الموحدة ضمن قسم حجز وحدات الإسكان على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم الإعلان عنه رسمياً عند بدء تشغيل الخدمة بشكل فعلي.

شقق إيجار وتمليك

وسيتاح للمواطنين التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة لشقق الإيجار القديم، سواء من خلال نظام التمليك أو الإيجار طويل الأجل، بشرط أن تكون الوحدة الجديدة داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وفقًا للتوزيع الجغرافي الذي حدده قرار رئيس مجلس الوزراء.

أماكن تقديم حجز شقق بديلة للإيجار القديم

ذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.

حجز شقق بديلة للإيجار القديم

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات البديلة

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

- صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين.

- شهادة ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين).

- شهادة وفاة المستأجر الأصلي حال وجودها.

- شهادة الخدمات المتكاملة، للمواطنين من ذوي الهمم.

شروط الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. أن يكون شخصا طبيعيا.

2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.

طريقة حجز وحدات بديلة للايجار القديم

طرق التقديم لحجز شقق الإيجار القديم البديلة

أتاحت وزارة الإسكان طريقتين لتقديم الطلبات لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. التقديم الإلكتروني:

عبر الدخول على المنصة الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

إنشاء حساب شخصي.

رفع المستندات إلكترونيًا.

متابعة الطلب بشكل دوري من خلال المنصة.

التقديم الورقي:

من خلال التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وملء استمارة التقديم اليدوي وتسليم المستندات المطلوبة.