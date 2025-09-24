رسمياً.. بدء حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم في هذا الموعد

يترقب الجميع موعد التقديم على الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم، عبر المنصة الإليكترونية المخصصة لذلك بحسب ما أعلنته الحكومة مؤخراً بعد تفعيل قانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة، حيث تتيح لمستأجري الإيجار القديم التقديم على وحدات بديلة منها الإيجار التمليكي، وذلك خلال الفترة المقبلة.

بدء حجز الوحدات البديلة

وبحسب وزارة الإسكان ، فإن المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز الوحدات البديلة ستبدأ عملها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء والقانون رقم 134 لسنة 2025.

موعد التقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم



ويتمّ بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم من 1 أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر.

المنصة ستتيح للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، رفع مستنداتهم إلكترونيًا، على أن يكون البديل داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي المحدد بقرار رئيس الوزراء.

قانون الايجار القديم

طريقة حجز الوحدات البديلة

وفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجد طريقتان لتقديم طلبات حجز الوحدات البديلة لـ مستأجري الإيجار القديم، كالتالي:

1-إلكترونيًا: من خلال زيارة المنصة الموحدة بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإنشاء حساب شخصي على المنصة لمتابعة الطلب.

2-يدويًا: من خلال الذهاب إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

شروط الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. أن يكون شخصا طبيعيا.

2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات البديلة

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

- صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين.

- شهادة ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين).

- شهادة وفاة المستأجر الأصلي حال وجودها.

- شهادة الخدمات المتكاملة، للمواطنين من ذوي الهمم.