عاجل
رسمياً.. بدء حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم في هذا الموعد
برشلونة يعلن نفاد تذاكر مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال
وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار بدون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية
قانون الإيجار القديم.. حالتان صريحتان للإخلاء الفوري دون الحاجة لحكم قضائي
طبيب: البارسيتامول أكثر المواد الآمنة كخافض للحرارة ومسكن للألم أثناء الحمل
الأمم المتحدة: عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد
السفير العرابي: وقف إطلاق النار ضرورة ملحة مع سقوط 100 شهيد يوميا في غزة
زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي
مابيدفعش الميزانية.. السفير ماجد عبد الفتاح يعلق على تعطل السلم الكهربائي بـ ترامب
أبو العينين ينفعل بقوة على مندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أين السلام؟
سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
أخبار البلد

رسمياً.. بدء حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم في هذا الموعد

رشا عوني

يترقب الجميع موعد التقديم على الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم، عبر المنصة الإليكترونية المخصصة لذلك بحسب ما أعلنته الحكومة مؤخراً بعد تفعيل قانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة، حيث تتيح لمستأجري الإيجار القديم التقديم على وحدات بديلة منها الإيجار التمليكي، وذلك خلال الفترة المقبلة.

بدء حجز الوحدات البديلة

وبحسب وزارة الإسكان ، فإن المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز الوحدات البديلة ستبدأ عملها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء والقانون رقم 134 لسنة 2025.

موعد التقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم
 

ويتمّ بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم من 1 أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر.

المنصة ستتيح للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، رفع مستنداتهم إلكترونيًا، على أن يكون البديل داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي المحدد بقرار رئيس الوزراء.

قانون الايجار القديم

 

طريقة حجز الوحدات البديلة

وفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجد طريقتان لتقديم طلبات حجز الوحدات البديلة لـ مستأجري الإيجار القديم، كالتالي:

1-إلكترونيًا: من خلال زيارة المنصة الموحدة بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإنشاء حساب شخصي على المنصة لمتابعة الطلب.

2-يدويًا: من خلال الذهاب إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

شروط الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. أن يكون شخصا طبيعيا.

2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات البديلة

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

- صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين.

- شهادة ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين).

- شهادة وفاة المستأجر الأصلي حال وجودها.

- شهادة الخدمات المتكاملة، للمواطنين من ذوي الهمم.

