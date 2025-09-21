قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تستمع لأقوال زيزو غدا
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد البدوي

أكد المهندس عمرو خطاب، متحدث وزارة الإسكان، أن خبر إتاحة المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة من الإسكان والبدء في تفعيلها في شهر أكتوبر وبداية العد التنازلي هو خبر حقيقي، موضحًا أنه يتم متابعة الموضوع بشكل مباشر ويومي، مضيفًا: "المنصة جاهزة طبقًا لما تم الإفادة به من البيان الصادر قبل حوالي أسبوعين".

العلاقة بين المالك والمستأجر 

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المنصة ستكون متاحة لكل الراغبين في الحجز والتقديم وفقًا للمادة 8 من قانون 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويعيد تنظيمها بشكل مناسب يرضي جميع الأطراف، موضحًا أن المنصة ستكون جاهزة في أول أكتوبر، وأنه يمكن  للمستفيدين تجهيز المستندات المطلوبة.

شهادة الخدمات المتكاملة

وأشار متحدث الإسكان، إلى أن المستندات هي عبارة عن طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه عقد الإيجار، وصورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي أو المستندات المثبتة لاستمرار العلاقة الإيجارية، وإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة، وصورة شهادة الميلاد للأبناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين، وصورة المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية زواج، طلاق، أو إقرار قرار التمكين في حالة الوفاة، وشهادة الوفاة، مضيفًا: «بالنسبة لذوي الهمم، بعض المستندات الخاصة بهم مثل شهادة الخدمات المتكاملة».

وشدد على أن جميع المستندات سيتم رفعها على الموقع الإلكتروني بعد إنشاء الحساب الشخصي لمتابعة الطلب، موضحًا أن الوزارة وفرت وسيلتين لتسهيل عملية التقديم، أولهما المنصة الإلكترونية، وايضًا مكاتب البريد في كافة محافظات الجمهورية، متابعًا: «المنصة تهدف لتسهيل حصول المتضررين من قانون الإيجار القديم على السكن البديل بشكل منظم وشفاف، وتوفير كل سبل الدعم لضمان سهولة تقديم الطلبات لجميع الفئات المستحقة».

الإسكان وزارة الإسكان عمرو خطاب قانون الإيجار الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

وفاء عامر

انهيار وفاء عامر على الهواء بعد اتهامها بتجارة الأعضاء : كنت بطوف في الكعبة وبدعي ربنا وبقول يا رب رد عليا مظلمتي

وفاء عامر

وفاء عامر ترد بحسم على اتهامات سرقة الأعضاء وتؤكد اتخاذها إجراءات قانونية

فلسطين

البرتغال تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

المزيد