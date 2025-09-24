قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة
أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك
توك شو

خطوة بخطوة.. كيفية التقديم على الوحدات البديلة لمتضرري الإيجار القديم

منار عبد العظيم

مع اقتراب بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، وتحديدًا المادة (8) الخاصة بالوحدات البديلة، أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة أصبحت جاهزة للإطلاق.

 وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ على توفير كل التسهيلات التقنية والبشرية لضمان انطلاقة منظمة وشفافة للمنصة، التي تمثل خطوة رئيسية لمعالجة أوضاع المتضررين من النظام القديم.

خطاب: المنصة جاهزة للتفعيل في أكتوبر

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة للمستأجرين جاهزة للتفعيل بداية من أكتوبر المقبل، وذلك كما نص عليه البيان الصادر عن الوزارة منذ نحو أسبوعين.

وأوضح خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الوزارة تتابع الملف بشكل يومي ومباشر، ضمن استعداداتها لتطبيق المرحلة الجديدة من القانون.

قانون 164 لسنة 2025 ينظم العلاقة الإيجارية الجديدة

وقال خطاب إن المنصة تأتي تنفيذًا للمادة 8 من قانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، مشددًا على أن المنصة ستكون متاحة للجميع من الراغبين في الحجز والتقديم، بمجرد انطلاقها رسميًا.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدة البديلة

وأوضح متحدث "الإسكان" أن التقديم على المنصة يتطلب تجهيز عدد من المستندات، من بينها:

طلب يُقدَّم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

صورة من عقد الإيجار الأصلي أو ما يُثبت استمرار العلاقة الإيجارية.

إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة.

صورة شهادة ميلاد للأبناء القُصّر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين، شهادة وفاة... ).

لذوي الهمم: تقديم شهادة الخدمات المتكاملة أو ما يعادلها.

رفع المستندات إلكترونيًا أو عبر البريد

أكد خطاب أن جميع المستندات سيتم رفعها على الموقع الإلكتروني بعد إنشاء حساب شخصي لكل متقدم، لتتبع الطلبات بشكل دوري ومنظم.

كما لفت إلى أن الوزارة وفرت وسيلتين أساسيتين للتقديم:

المنصة الإلكترونية الرسمية التي ستُطلق في أكتوبر

مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية لتقديم الطلبات ورقيًا لمن لا يجيد التعامل الرقمي

هدف المنصة: تنظيم وشفافية في توفير السكن البديل

اختتم خطاب حديثه بالتأكيد على أن المنصة الإلكترونية تهدف إلى:

توفير بديل سكني منظم وشفاف للمتضررين من قانون الإيجار القديم.

ضمان عدالة توزيع الوحدات للمستحقين.

تسهيل الإجراءات على المواطنين عبر وسائل متنوعة وميسرة.

