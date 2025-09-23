بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم

في خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتفعيل قانون الإيجار القديم الجديد، أعلنت وزارة الإسكان عن جاهزية المنصة الإلكترونية التي ستُخصص لاستقبال طلبات الحصول على وحدات بديلة.

وتأتي هذه المنصة تنفيذًا للمادة 8 من قانون رقم 164 لسنة 2025، بهدف تسهيل إجراءات الانتقال إلى سكن بديل بشكل منظم وشفاف.

وقد أكدت الوزارة أن المنصة ستُطلق رسميًا في أكتوبر المقبل، داعية المستفيدين إلى تجهيز المستندات المطلوبة تمهيدًا لتقديم الطلبات عبر المنصة أو من خلال مكاتب البريد.

تفعيل المنصة في أكتوبر: بداية العد التنازلي لتطبيق القانون الجديد

وكشف المتحدث الرسمي المهندس عمرو خطاب، عن جاهزية المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تطبيق المادة 8 من قانون 164 لسنة 2025.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالمنصة رسميًا في أكتوبر المقبل، مما يمثل انطلاقة عملية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن.

تيسيرات في التقديم ومطلوبات واضحة: كيف تستعد لتقديم طلبك؟

أكدت الوزارة أن المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، ستكون جاهزة لاستقبال الطلبات بشكل منظم وشفاف، لتيسير حصول المتضررين على وحدات بديلة.

وشددت على ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة، مثل عقد الإيجار الأصلي، بطاقة الرقم القومي، إثبات الحالة الاجتماعية، وشهادات الميلاد أو الوفاة حسب الحالة. ويُطلب من المتقدمين إنشاء حساب شخصي على المنصة لرفع الوثائق ومتابعة الطلب إلكترونيًا.