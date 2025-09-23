قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم

منار عبد العظيم

في خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتفعيل قانون الإيجار القديم الجديد، أعلنت وزارة الإسكان عن جاهزية المنصة الإلكترونية التي ستُخصص لاستقبال طلبات الحصول على وحدات بديلة.

 وتأتي هذه المنصة تنفيذًا للمادة 8 من قانون رقم 164 لسنة 2025، بهدف تسهيل إجراءات الانتقال إلى سكن بديل بشكل منظم وشفاف.

 وقد أكدت الوزارة أن المنصة ستُطلق رسميًا في أكتوبر المقبل، داعية المستفيدين إلى تجهيز المستندات المطلوبة تمهيدًا لتقديم الطلبات عبر المنصة أو من خلال مكاتب البريد.

تفعيل المنصة في أكتوبر: بداية العد التنازلي لتطبيق القانون الجديد

وكشف المتحدث الرسمي المهندس عمرو خطاب، عن جاهزية المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تطبيق المادة 8 من قانون 164 لسنة 2025. 

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالمنصة رسميًا في أكتوبر المقبل، مما يمثل انطلاقة عملية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن.

تيسيرات في التقديم ومطلوبات واضحة: كيف تستعد لتقديم طلبك؟

أكدت الوزارة أن المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، ستكون جاهزة لاستقبال الطلبات بشكل منظم وشفاف، لتيسير حصول المتضررين على وحدات بديلة.

وشددت على ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة، مثل عقد الإيجار الأصلي، بطاقة الرقم القومي، إثبات الحالة الاجتماعية، وشهادات الميلاد أو الوفاة حسب الحالة. ويُطلب من المتقدمين إنشاء حساب شخصي على المنصة لرفع الوثائق ومتابعة الطلب إلكترونيًا.

شقق بديل الايجار القديم الإيجار القديم التقديم على شقق الإسكان بديلة للمستأجرين المتضررين

