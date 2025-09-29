خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم

يترقب كثيرون موعد حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم وذلك من خلال المنصة الإلكترونية المتخصصة التي دشّنتها الحكومة لتلقي طلبات المستأجرين.

بدء حجز الوحدات البديلة خلال يومين

وبحسب وزارة الإسكان ، فإن المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز الوحدات البديلة ستبدأ عملها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء والقانون رقم 134 لسنة 2025.

ويتمّ بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم من 1 أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر.

شقق إيجار وتمليك

وسيتاح للمواطنين التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة لشقق الإيجار القديم، سواء من خلال نظام التمليك أو الإيجار طويل الأجل، بشرط أن تكون الوحدة الجديدة داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وفقًا للتوزيع الجغرافي الذي حدده قرار رئيس مجلس الوزراء.

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات البديلة

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

- صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين.

- شهادة ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين).

- شهادة وفاة المستأجر الأصلي حال وجودها.

- شهادة الخدمات المتكاملة، للمواطنين من ذوي الهمم.

شروط الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. أن يكون شخصا طبيعيا.

2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.



طرق التقديم لحجز شقق الإيجار القديم البديلة

أتاحت وزارة الإسكان طريقتين لتقديم الطلبات لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. التقديم الإلكتروني:

عبر الدخول على المنصة الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

إنشاء حساب شخصي.

رفع المستندات إلكترونيًا.

متابعة الطلب بشكل دوري من خلال المنصة.

2. التقديم الورقي:

من خلال التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وملء استمارة التقديم اليدوي وتسليم المستندات المطلوبة.