قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يصلوا العشا الأول .. طلب علني من خالد الغندور قبل مباراة القمة
أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم

طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
رشا عوني

يترقب كثيرون موعد حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم وذلك من خلال المنصة الإلكترونية المتخصصة التي دشّنتها الحكومة لتلقي طلبات المستأجرين.

بدء حجز الوحدات البديلة خلال يومين 

وبحسب وزارة الإسكان ، فإن المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز الوحدات البديلة ستبدأ عملها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء والقانون رقم 134 لسنة 2025.

موعد التقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

ويتمّ بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم من 1 أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر.

شقق إيجار وتمليك 

وسيتاح للمواطنين التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة لشقق الإيجار القديم، سواء من خلال نظام التمليك أو الإيجار طويل الأجل، بشرط أن تكون الوحدة الجديدة داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وفقًا للتوزيع الجغرافي الذي حدده قرار رئيس مجلس الوزراء.

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات البديلة

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

- صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين.

- شهادة ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين).

- شهادة وفاة المستأجر الأصلي حال وجودها.

- شهادة الخدمات المتكاملة، للمواطنين من ذوي الهمم.

شروط الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. أن يكون شخصا طبيعيا.

2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.


طريقة حجز الوحدات البديلة

ووفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجد طريقتان لتقديم طلبات حجز الوحدات البديلة لـ مستأجري الإيجار القديم، كالتالي:

1-إلكترونيًا: من خلال زيارة المنصة الموحدة بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإنشاء حساب شخصي على المنصة لمتابعة الطلب.

2-يدويًا: من خلال الذهاب إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

طرق التقديم لحجز شقق الإيجار القديم البديلة

أتاحت وزارة الإسكان طريقتين لتقديم الطلبات لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم:

1. التقديم الإلكتروني:

عبر الدخول على المنصة الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

إنشاء حساب شخصي.

رفع المستندات إلكترونيًا.

متابعة الطلب بشكل دوري من خلال المنصة.

2. التقديم الورقي:

من خلال التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وملء استمارة التقديم اليدوي وتسليم المستندات المطلوبة.

موعد حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار شقق الإسكان البديل وزارة الإسكان الايجار القديم موعد حجز شقق الايجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة

رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين

جامعة الأزهر

شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

استدعاء بي إم دبليو وتويوتا سوبرا لهذا السبب

حملة استدعاء لـ بي إم دبليو وأحد طرازات تويوتا.. لهذا السبب

إرشادات هامة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

إرشادات مهمة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

مجموعة علي بابا القابضة

ارتفاع أسهم "علي بابا" الصينية مع تزايد الرهان على قوة الذكاء الاصطناعي

بالصور

مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى وتعزيز المناعة

مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة
مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة
مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة

احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد