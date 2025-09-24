قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً.. بدء حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم في هذا الموعد
برشلونة يعلن نفاد تذاكر مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال
وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار بدون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية
قانون الإيجار القديم.. حالتان صريحتان للإخلاء الفوري دون الحاجة لحكم قضائي
طبيب: البارسيتامول أكثر المواد الآمنة كخافض للحرارة ومسكن للألم أثناء الحمل
الأمم المتحدة: عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد
السفير العرابي: وقف إطلاق النار ضرورة ملحة مع سقوط 100 شهيد يوميا في غزة
زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي
مابيدفعش الميزانية.. السفير ماجد عبد الفتاح يعلق على تعطل السلم الكهربائي بـ ترامب
أبو العينين ينفعل بقوة على مندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أين السلام؟
سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
برلمان

قانون الإيجار القديم.. حالتان صريحتان للإخلاء الفوري دون الحاجة لحكم قضائي

حسن رضوان

 بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن الحالات القانونية الصريحة التي تتيح للمالك استرداد الوحدة المؤجرة، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي تمنح أصحاب العقارات أدوات قانونية مباشرة للإخلاء دون المرور بإجراءات التقاضي الطويلة، مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ.

حالات اخلاء الوحدات السكنية

وبحسب المادة 7 من القانون الجديد، حدد المشرّع حالتين واضحتين يحق فيهما للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، وهما:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح، ما يُعد قرينة على التخلي عنها.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

ويمنح القانون الجديد المالك الحق في استصدار أمر فوري بالإخلاء من المحكمة في حال امتناع المستأجر، مع الاحتفاظ بحق هذا الأخير في رفع دعوى لاحقة أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الإخلاء.

ويأتي هذا التحرك التشريعي ضمن جهود الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إنهاء عقود الإيجار الممتدة دون ضوابط، وضمان الاستخدام العادل والعاقل للثروة العقارية في مصر.

