قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية يعلنها بنك قناة السويس 2025.. الشروط وطريقة التقديم
دور جديد في الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يودع الإعلام بكلمات مؤثرة
مصرع عنصر إجرامي في معركة مع شرطة أسيوط وضبط مخدرات بـ136مليون جنيه
الإنتاج الحربي: تصنيع الطلمبات الغاطسة لأول مرة في مصر.. ونجاح توليد المياه من الهواء بالتعاون مع اليابان
لأصحاب المهن الحرة.. اعرف موقفك من التقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم
فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة
أوباما: لا يوجد منطق عسكري لما تفعله إسرائيل بغزة.. ويجب إقامة دولة فلسطينية
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لأصحاب المهن الحرة.. اعرف موقفك من التقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ضوء التغيرات التشريعية الأخيرة الخاصة بقانون الإيجار القديم، تواصل وزارة الإسكان  جهودها لإيجاد حلول سكنية مناسبة للفئات المتأثرة من المواطنين، خصوصا من يعيشون في وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم.

 وفي هذا الإطار، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لأصحاب الإيجار القديم، مؤكدة أن العلاقة الإيجارية المثبتة رسميًا تعد المفتاح الرئيسي للحصول على وحدة جديدة.

 العلاقة الإيجارية.. أساس الأحقية في التقديم 

وقالت عبد الحميد إن المستند الأهم في ملف التقديم هو عقد الإيجار القديم أو ما يثبت وجود علاقة إيجارية قائمة.

وأشارت إلى أن هذا المستند هو ما يُثبت قانونًا أحقية المتقدم في طلب وحدة سكنية بديلة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، خصوصًا للفئات التي تسعى لتحسين ظروفها المعيشية في ظل أوضاع سكنية متدهورة.

 مستندات الدخل.. ضرورة للتقييم المالي 

وأكدت عبد الحميد على أهمية تقديم إثباتات الدخل لجميع المتقدمين، موضحة أن الموظفين ملزمين بتقديم مفردات مرتب أو شهادة من جهة العمل، بينما يُطلب من أصحاب المعاشات تقديم ما يُثبت قيمة المعاش، لضمان توافق الحالة المالية للمتقدم مع شروط التخصيص.

 دعم خاص لأصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة 

ورداً على تساؤلات الإعلامي عمرو أديب حول أوضاع أصحاب الدخل غير الثابت، أشارت عبد الحميد إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة، وتشملهم ضمن خطة التسهيلات التي تتيح لهم فرصة التقديم، رغم الصعوبات في إثبات دخل ثابت.

وقالت: “نعمل على توفير حلول مرنة للحرفيين والعمالة اليومية وغير المنتظمة، ممن لا يمتلكون وثائق مالية تقليدية، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية في التقييم.”

 فتح باب التقديم في أكتوبر.. وأولوية لأصحاب الإيجار القديم 

وأعلنت عبد الحميد أن طرح الوحدات الجديدة سيبدأ رسميًا في أكتوبر المقبل، وأن إجراءات التقديم ستكون أكثر بساطة لتشمل مختلف الفئات المستحقة، مع أولوية واضحة لأصحاب الإيجار القديم.

كما أكدت أن التقديم سيكون متاحًا وفقًا لضوابط عادلة وشفافة تضمن استفادة الفئات الأكثر احتياجًا.

شقق الإسكان الاجتماعي شقق بديلة الإيجار القديم الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الاهلي

فلوسك في الحساب هتبقى زيرو فجأة.. البنك الأهلي يحذر بشكل عاجل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

مسيرات تخترق الدنمار

رصد طائرات بدون طيار جديدة فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك

طائرة مسيرة

جدار المسيّرات الأوروبي والقرض الضخم.. خطوة غير مسبوقة في دعم أوكرانيا

الحرب الأوكرانية

النفط الروسي تحت النار .. محطة ضخ في تشوفاشيا تتوقف عن العمل بعد هجوم أوكراني

بالصور

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد