طالب أقصري يضرب أروع الأمثلة في الأمانة ويعيد 45 ألف جنيه وصلت لمحفظته الإلكترونية بالخطأ

شهدت محافظة الأقصر واقعة إنسانية لاقت إشادة واسعة على مختلف صفحات السوشيال ميديا، بطلها طالب في ريعان شبابه ضرب مثالًا فريدًا في الأمانة والخلق القويم، بعدما أعاد مبلغًا ماليًا كبيرًا وصل إلى محفظته الإلكترونية بطريق الخطأ

تفاصيل القصة تعود إلى الطالب عبد الرحمن أحمد، الذي فوجئ قبل أيام بدخول مبلغ 45 ألف جنيه إلى حسابه على إحدى المحافظ الإلكترونية دون أن يكون له أي علاقة به. ورغم أن المبلغ كان كافيًا لإغراء أي شخص بالاحتفاظ به، فإن الشاب الأقصري لم يتردد لحظة واحدة في اتخاذ القرار الصائب، حيث بادر بالاتصال بالشركة المالكة للمحفظة وأبلغهم بما حدث، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة المبلغ إلى صاحبه الحقيقي

الموقف لم يتوقف عند حدود الواقعة نفسها، بل سرعان ما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة إشادة واسعة بالطالب، حيث تداول رواد السوشيال ميديا قصته بكلمات فخر واعتزاز، مؤكدين أن عبد الرحمن جسّد المعدن الأصيل لأبناء الصعيد، وقدم نموذجًا مشرفًا يحتذى به بين شباب مصر

وأكد الأهالي أن ما قام به عبد الرحمن رسالة قوية بأن القيم الإنسانية ما زالت حية في نفوس شبابنا، وأن الأمانة لا تُقاس بحجم المال بل بمقدار ما يحمله الإنسان من ضمير وإخلاص، مشيرين إلى أن تصرفه سيظل علامة مضيئة في زمن كثرت فيه قصص الاستغلال والطمع