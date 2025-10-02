قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير عُمان بالقاهرة: تلاقي السياح من مصر مع الشعب العماني يفتح آفاقا للتبادل الثقافي
بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بسبب أسطول الصمود العالمي
توجيه عاجل من وزير الصحة.. تطوير مستشفى قلاوون التاريخي للرمد بالجمالية
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
محافظات

صرف أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمنظومة الرعاية الصحية بالأقصر

شمس يونس

أعلن دكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر عن بدء صرف جميع أنواع أدوية مرضى السكري بجرعات تكفي لمدة شهرين متتاليين من خلال كافة الوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بالمحافظة و ذلك لضمان حصول المنتفعين على الخدمات الطبية بأعلى معايير الجود.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد  برئاسة الدكتور محمد شعبان مدير عام الفرع، لمتابعة سير العمل داخل المنشآت ، حيث أعلن "شعبان" عن بدء صرف جميع أنواع أدوية مرضى السكري بجرعات تكفي لمدة شهرين متتاليين من خلال كافة الوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وأكد أن هذا القرار يمثل نقلة مهمة في ملف توافر العلاج، ويأتي ثمرة جهود متواصلة من إدارات الفرع المختلفة لتأمين مخزون الأدوية وتوفيره بشكل دائم، حرصًا على راحة المنتفعين واستقرار حالتهم الصحية، مشددًا على أن وصول الدواء للمريض في الوقت المناسب هو أحد الأهداف الاستراتيجية للمنظومة الصحية.

يذكر أن  إنعقاد تلك الإجتماعات يأتى  حرصًا على متابعة سير العمل وضمان تيسير حصول المنتفعين على الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة.

