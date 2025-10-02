حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر

شهدت المنطقة المجاورة لمعبد موت جنوب مجمع معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، مساء اليوم، نشوب حريق محدود في بقايا حشائش وكرم نخيل، دون أن يسفر عن أي إصابات أو يؤثر على مسار زيارة الأفواج السياحية.

كان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد باندلاع النيران في كرم نخيل ومخلفات حشائش شرق معبد موت بمنطقة "كرم أبو خليل"، والواقعة داخل السور الحديث على مسافة نحو 130 مترًا من السور الأثري القديم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، كما جرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف ضمن الإجراءات الاحترازية تحسبًا لأي طارئ. وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق بالكامل.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع النيران.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرَت النيابة العامة لتولي التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.