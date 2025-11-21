قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن زيارته لجنوب إفريقيا لحضور قمة الـ 20 قبل إعلان الميزانية

ستارمر
ستارمر
أ ش أ

دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن قراره بالسفر إلى جنوب إفريقيا لحضور قمة مجموعة العشرين قبل أيام من إعلان الميزانية، ورغم اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم حضور القمة.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، يصل ستارمر إلى جنوب إفريقيا صباح غد الجمعة لحضور يومين من مناقشات القمة والمحادثات الثنائية حول مواضيع تشمل الاستدامة والنمو الاقتصادي، مبينة أنه مع وضع اللمسات الأخيرة على ميزانية مثيرة للجدل، وإعلان ترامب قراره عدم الحضور، أصر مكتب رئيس الوزراء البريطاني على أن أحدث رحلة خارجية لستارمر ستكون ذات قيمة جيدة لدافعي الضرائب البريطانيين.

وفي طريقه إلى جوهانسبرج، قال ستارمر: "إذا أردنا معالجة تكلفة المعيشة وتحسين أحوال المواطنين من خلال توفير وظائف جيدة وآمنة، فإن الاستثمار من شركاء وحلفاء مجموعة العشرين بالغ الأهمية".

وأضاف: "تلك المناقشات التي تُجرى في هذه العلاقات تُقاس بفرص العمل الحقيقية في المملكة المتحدة، وهي بالغة الأهمية عندما يكون الاقتصاد وتكلفة المعيشة هما الأهم".

وعندما سُئل عن ترامب، قال ستارمر: "من الواضح أن الرئيس ترامب وضح موقفه .. أعتقد أنه من المهم للغاية أن نكون هناك ونتحدث إلى شركاء وحلفاء آخرين حتى نتمكن من مواصلة المناقشات حول القضايا العالمية التي يجب معالجتها".

ويقول مسؤولون بريطانيون إن ستارمر سيقضي أيضا جزءا من رحلته لحشد الدعم لأوكرانيا، في الوقت الذي يضع فيه ترامب خطة سلام من شأنها أن تجبرها على التخلي عن أسلحة وأراض.

بريطانيا مجموعة الـ 20 قمة العشرين

