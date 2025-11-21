تطورات بملف تجديد محمد السيد وحسام عبد المجيد في الزمالك



كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن آخر المستجدات الخاصة بتجديد عقود ثنائي فريق الزمالك، محمد السيد وحسام عبد المجيد.



وقال الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" محمد السيد مواليد 2005، والزمالك عارض عليه 25 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، واللاعب يستحق ذلك، وقيمته التسويقية مرشحة للارتفاع".

وأضاف:" اللاعب طالب بمقدم تعاقد لتغطية التزاماته المالية".

أكد الكومي:" حسام عبد المجيد مرحب جدًا بالتجديد مع الزمالك، وأتمنى أن نحافظ عليه داخل النادي".

وتابع الكومي:" الزمالك رفض عروضًا محلية لبيع سيف جعفر، لأنه بدأ يحصل على فرصته مع المدرب عبد الرؤوف".

وأتم: "الزمالك يدرس تسويق عمر فرج خلال الفترة المقبلة، ولا أفهم كيف يتم التعاقد بمبالغ ضخمة مع لاعبين ولا يشاركون مع فرقهم".

