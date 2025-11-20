موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في بداية مشوار الكونفدرالية

يكثّف أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام زيسكو يونايتد الزامبي، والمقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، في الظهور الرسمي الأول للفريق بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام الأهلي.

وتأتي مواجهة زيسكو كاختبار حقيقي للجهاز الفني الجديد، خاصة أن مجموعة الزمالك تُعد من أقوى مجموعات النسخة الحالية، بعدما أوقعت القرعة الفريق الأبيض إلى جانب المصري البورسعيدي للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ورغم صعوبة المجموعة، فإن التاريخ يمنح الزمالك أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة أمام منافسيه:

الزمالك × كايزر تشيفز

تقابل الفريقان في دوري أبطال أفريقيا 1993، حيث فاز الزمالك بالقاهرة بهدف دون رد، وخسر في جوهانسبرج 2-1، لكنه تأهل مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.

الزمالك × زيسكو

التقى الطرفان في نسخة دوري الأبطال 2019-2020، وانتهت مواجهتا الذهاب والإياب بفوز الزمالك 2-0 في القاهرة وتعادل إيجابي 1-1 في زامبيا.

الزمالك × المصري

واجها بعضهما في مرحلة المجموعات الموسم الماضي، وتمكن الزمالك من الفوز في لقاء والتعادل في آخر، ليكرّس تفوقه التاريخي على الفريق البورسعيدي.

وفي إطار الاستعداد، يواصل عبد الرؤوف فرض تدريبات مكثفة لرفع جاهزية اللاعبين، مع التركيز على تصحيح أخطاء السوبر وتحسين الفاعلية الهجومية قبل انطلاق مشوار الكونفدرالية.