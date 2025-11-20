قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في بداية مشوار الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يكثّف أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام زيسكو يونايتد الزامبي، والمقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، في الظهور الرسمي الأول للفريق بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام الأهلي.

وتأتي مواجهة زيسكو كاختبار حقيقي للجهاز الفني الجديد، خاصة أن مجموعة الزمالك تُعد من أقوى مجموعات النسخة الحالية، بعدما أوقعت القرعة الفريق الأبيض إلى جانب المصري البورسعيدي للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ورغم صعوبة المجموعة، فإن التاريخ يمنح الزمالك أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة أمام منافسيه:

الزمالك × كايزر تشيفز

تقابل الفريقان في دوري أبطال أفريقيا 1993، حيث فاز الزمالك بالقاهرة بهدف دون رد، وخسر في جوهانسبرج 2-1، لكنه تأهل مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.

الزمالك × زيسكو

التقى الطرفان في نسخة دوري الأبطال 2019-2020، وانتهت مواجهتا الذهاب والإياب بفوز الزمالك 2-0 في القاهرة وتعادل إيجابي 1-1 في زامبيا.

الزمالك × المصري

واجها بعضهما في مرحلة المجموعات الموسم الماضي، وتمكن الزمالك من الفوز في لقاء والتعادل في آخر، ليكرّس تفوقه التاريخي على الفريق البورسعيدي.

وفي إطار الاستعداد، يواصل عبد الرؤوف فرض تدريبات مكثفة لرفع جاهزية اللاعبين، مع التركيز على تصحيح أخطاء السوبر وتحسين الفاعلية الهجومية قبل انطلاق مشوار الكونفدرالية.

أحمد عبد الرؤوف نادي الزمالك الزمالك زيسكو يونايتد الزامبي زيسكو يونايتد زيسكو استاد القاهرة الدولي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بطولة الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يوسف المساكني

عودة المساكني… نجم الترجي يعود إلى بيته بعد 12 سنة من الغياب

احمد سليمان

أحمد سليمان يتحدث عن موقف مجلس الزمالك من أزمة ايقاف القيد

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد