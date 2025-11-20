بتروجيت: ملتزمون مع الزمالك بانتقال حمدان في يناير المقبل

أكد محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، أن هناك اتفاق مسبق مع نادي الزمالك لبيع حامد حمدان لاعب الفريق.

وقال أيمن في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لدينا التزام مع الزمالك بانتقال حمدان الي الأبيض في يناير المقبل، ولكن المفاوضات محلك سر.

وأضاف: حال وجود عرض رسمي من النادي الأهلي لضم حامد حمدان، واستمرار تباطؤ إدارة الزمالك بالتأكيد سنسعى لتحقيق أقصى استفادة مادية للاعب.

وتابع: هناك عروض داخلية وخارجية للتعاقد مع حامد حمدان، ولكن بكل تأكيد لن نقف أمام رغبة حامد حمدان حال اراد اللاعب الانتقال إلى أي فريق.