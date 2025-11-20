الزمالك يواصل التحضيرات للكونفدرالية بانضمام الدوليين وجلسة فنية لعبد الرؤوف

انتظم لاعبو الزمالك الدوليون في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الخميس، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران شرح خلالها برنامج تدريب الفريق، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.