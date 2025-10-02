تحرير 709 مخالفات وضبط 53 ألف لتر سولار ضمن حملات تموين الأقصر الرقابية

كشف المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر عن نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية على المخابز والأسواق وقطاعات المواد البترولية خلال شهر سبتمبر 2025، والتي أسفرت عن تحرير 709 مخالفة تموينية متنوعة.



وأوضح الصافي أن الحملات أسفرت عن تحرير 257 مخالفة تخص المخابز شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان أو قوائم تشغيل، والتصرف في الدقيق المدعم، إلى جانب مخالفات تتعلق بالنظافة وعدم إعطاء بون صرف.



كما تم تحرير 435 محضرًا تموينيًا بالأسواق، تركزت في بيع سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص، والبيع بأسعار أعلى من المحددة، بالإضافة إلى غلق بعض البدالين التموينيين في المواعيد الرسمية.

وفي قطاع المواد البترولية تم تحرير 17 محضرًا لمستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، أبرزها عدم انتظام القيد في سجلات البترول وعدم الإعلان عن الأسعار.



وأضاف الصافي أن أبرز المضبوطات شملت 4.5 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و8 أطنان سلع بدون فواتير، وضبط تصرف بعض المخابز في 3.5 طن دقيق بلدي مدعم، إلى جانب ضبط نصف طن دقيق بلدي محظور تداوله ونصف طن ردة خشنة محظورة، وضبط 7 شكائر سماد زراعي، و53 ألف لتر سولار مهرب.



وأكد وكيل التموين أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضمان ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بحقوق المواطنين.