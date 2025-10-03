وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد

أجرى الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار جولة تفقدية بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر رافقه خلالها الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر

واستهل الوزير جولته بتفقد معبد خنوم لمتابعة أعمال الترميم الجارية لإعادة إظهار النقوش الملونة المميزة لجدرانه الداخلية إلى جانب متابعة أعمال الحفريات التي تُجرى خلف المعبد للكشف عن مزيد من الشواهد الأثرية

كما حرص الوزير خلال الجولة على المرور بالسوق السياحي بمدينة إسنا حيث استمع إلى آراء البائعين وأصحاب المحال حول الحركة السياحية والجهود المبذولة لتطوير المنطقة بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للزائرين

وأكد وزير السياحة والآثار أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشروع إحياء معبد خنوم وإبراز قيمته التاريخية والأثرية بما يضع مدينة إسنا على خريطة السياحة العالمية ويسهم في زيادة معدلات الإقبال السياحي