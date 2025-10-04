قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
مستشار ألمانيا: السلام بـ غزة "في متناول اليد".. وندعم خطة ترامب
هل قراءة سورة يس 7مرات تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟.. انتبه
وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
الليلة .. الأهلي في اختبار صعب أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
أخبار التوك شو| بكري: حشد مصر لقواتها من أجل الإرهاب.. حماس : الإفراج عن أسرى الاحتلال أحياء.. والمحافظات تستعد لمواجهة الفيضان
الفريق أول فؤاد ذكري.. حاصر العدو بحريا وأغلق مضيق باب المندب
إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة استجابة لدعوة ترامب بوقف القصف
كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟
إيران تعلن إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
طفرة أمنيةوحملات مستمرة.. أهالي سوهاج يحتفون بمدير الأمن الجديد
ما هو الإحسان؟.. النبي أوجزه بعمل واحد يجعلك ممن يحبهم الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
أسماء عبد الحفيظ

مع تغيّرات الجو و المواسم، يُعتبر احتقان الحلق من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا، خاصة في فصل الخريف والشتاء، صحيح أن الأدوية فعالة، لكن الكثير من الناس يبحث عن حلول طبيعية، سريعة، وآمنة لتخفيف الألم والشعور بالراحة.

مشروب الليمون والزنجبيل والعسل وصفة فعالة ومجربة

نقدم لك وصفة مشروب منزلي طبيعي يخفف من التهاب الحلق ويُعزز المناعة باستخدام مكونات بسيطة موجودة في كل بيت، لخبيرة الطب البديل سلمى الحافظ.

 المكونات

مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق  
  • كوب ماء ساخن 250 مل
  • عصير نصف ليمونة طازجة
  • ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور أو نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
  • ملعقة كبيرة عسل طبيعي ويُفضل عسل النحل الخام
  • رشة قرفة اختياري
  • شريحة من الليمون أو الزنجبيل للتزيين

طريقة التحضير

  • في كوب ماء ساخن، أضف الزنجبيل واتركه ينقع 5 دقائق.
  • أضف عصير الليمون والعسل، وحرّك جيدًا حتى يذوب العسل تمامًا.
  • أضف رشة قرفة لمزيد من الدفء اختياري.
  • اشربه دافئًا، ببطء، خاصة في الصباح الباكر أو قبل النوم.

فوائد مشروب الليمون والزنجبيل والعسل وصفة فعالة ومجربة
 

مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق  
  • الليمون
  • يحتوي على فيتامين C الذي يعزز المناعة
  • مضاد للفيروسات والبكتيريا
  • يقلل من التهاب الحلق
  • العسل
  • مهدئ طبيعي للحلق
  • مضاد للبكتيريا
  • يقلل السعال
  • الزنجبيل
  • مضاد للالتهابات
  • يخفف الألم والاحتقان
  • يعزز الدورة الدموية
  • القرفة اختياري
  • مضاد أكسدة طبيعي
  • تساعد على التدفئة وتحسين المزاج

متى يُشرب؟

  • صباحًا على الريق
  • أو مساءً قبل النوم
  • يمكن تناوله مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا عند الشعور بالاحتقان

نصائح إضافية

  • تجنب شربه ساخن جدًا حتى لا يهيّج الحلق أكثر.
  • لا يُنصح بإعطاء العسل للأطفال دون سنة.
  • يمكن إضافة القليل من الكركم للحصول على تأثير مضاد قوي للالتهابات.
علاج احتقان الحلق مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق الحلق احتقان الحلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

أرشيفية

سكن بديل لكل مستأجر..كيفية التقديم على الوحدات عبر منصة إلكترونية موحدة

المتهمتين

هجيب شيخ يتوضأ باللبن.. الداخلية تضبط صاحبة مشاجرة الشرقية بسبب الميراث| فيديو

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

عمرو أديب

نطق الشهادتين| تعليق قوي من عمرو أديب على قبول حماس خطة ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

يا ريت تتراجع عن تصريحات الختان.. ياسمين الخطيب تعلق على زفاف ابنة هبة قطب

ترشيحاتنا

وزير الطيران المدني

وزير الطيران يناقش مع مفوضية أمريكا اللاتينية توحيد المواقف داخل الإيكاو

أرشيفية

ذكرى انتصارات أكتوبر.. حكاية أعظم حرب تحرير خططت لها العقول المصرية

اعتصام الوفد

جريدة الوفد ترحب بالزملاء في يوم السبت التضامني.. ومؤتمر صحفي بحضور البلشي

بالصور

وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

من هو العدو الصامت في الأرز؟
من هو العدو الصامت في الأرز؟
من هو العدو الصامت في الأرز؟

قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد