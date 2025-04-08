طرق طبيعية وآمنة لعلاج احتقان الحلق.. تحذير من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

طرق طبيعية وآمنة لعلاج احتقان الحلق، يعاني الكثير من الأشخاص فى الوقت الحالة من احتقان الحلق ونزلات البرد، خاصة فى حالة تقلبات الطقس وزيادة الرياح المحملة بالأتربة، فقد يعد احتقان الحلق من المشكلات الصحية الشائعة المسببة بعدم الشعور بالراحة والمعاناة مع آلام في منطقة الحلق، وقد فسر الأطباء سبب التهاب الحق أنه عبارة عن عدوي فيروسية أو بكتيرية، أو بسبب البيئة المحيطة من الهواء الجاف أو التدخين تسبب التهاب الأنسجة فى منطقة الحلق.

الفيروسات المُسببة لاحتقان الحلق

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن أبرز الفيروسات المُسببة لاحتقان الحلق، والتي تشمل ما يلي:

فيروس كورونا

الفيروس الغدي

الفيروس المخلوى التنفسي

فيروسات الأنفلونزا

الفيروس الأنفي

احذر الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية

شددت وزارة الصحة على عدم الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، وعدم اللجوء لها فى علاج إحتقان الحلق، مفسرة هذا بأن أكثر من 80% من حالات احتقان الحلق ناتجة عن عدوى فيروسية لا تستجيب لهذا النوع من العلاج.

فى إطار هذا نصح الدكتور محمد زعرب أخصائي أنف وأذن وحنجرة، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، عن أهمية استشارة الطبيب، وذلك من أجل تحديد السبب الحقيقي لالتهاب الحلق واستخدام الأدوية الموصوفة وعدم تغافل تناول السوائل الدافئة لتقليل ألم الحلق وتخفيف أعراضه.

علاج احتقان الحلق

علاج احتقان الحلق فى المنزل

ونصح زعرب ببعض العلاجات المنزلية الطبيعية والمشروبات التى تساعد فى تقوية المناعة، وعلاج احتقان الحلق سريعا فى الآتي:

علاج احتقان الحلق فى المنزل

علاج احتقان الحلق فى المنزل

العسل الطبيعي: يعتبر العسل الطبيعي العلاج الأول والأهم فى لتخلص من احتقان الحلق، وتخفيف الالتهاب والألم، فالعسل غني بمضادات الأكسدة، خاصة عند مزجه مع الشاي الأخضر أو البابونج أو روق الجوافة أو اليانسون والمشروبات الدافئة بشكل عام.

شوربة الدجاج: مصدر جيد للسوائل والعناصر الغذائية الضرورية أثناء المرض.

شاي البابونج: اثبتت الدراسات أن شاى البابونج يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، مما يُسرّع من التعافي.

شاي النعناع: يحتوي شاى النعناع على مواد مضادة للالتهاب تهدئ الحلق.

مشروب الزنجبيل والليمون بالعسل: من أهم المشروبات التي تساعد فى محاربة الالتهابات وتقوية المناعة ولكن عليك استشارة الطبيب قبل تناوله، حيث هناك أشخاص يعانون من اضطرابات بالمعدة فيسبب لهم هذا المشروب الشعور بالغثيان والتقيؤ.

علاج احتقان الحلق فى المنزل

الماء الدافئ مع الليمون يُسهم الماء الدافئ بالليمون من التخلص من البلغم وتنظيف الحلق.

مشروب القرفة الساخن: تحتوي القرفة على خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب.

الغرغرة بالماء والملح: ينصح الأطباء بأهمية الغرغرة فى التخلص من إحتقان الحلق، فهي تعتبر وسيلة بسيطة وفعالة فى نفس الوقت وغير مكلفة، لتقليل التورم ومحاربة البكتيريا.