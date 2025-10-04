فوز قاتل.. خالد الغندور يعلق على فوز منتخب مصر للشباب أمام تشيلي

علق الإعلامي خالد الغندور، على فوز منتخب مصر للشباب على نظيره تشيلي، في بطولة كأس العالم للشباب.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "مبروك فوز مصر القاتل علي شيلي صاحبة الأرض بهدف لعمر خضر في الدقيقة ٩٥ وننتظر التأهيل كأفضل ثالث".

وحقق منتخب مصر للشباب فوزاً مثيراً على نظيره التشيلي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب. بهذا الانتصار، نجح المنتخب المصري في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد مباراة درامية شهدت إثارة حتى الثواني الأخيرة.

بدأ اللقاء بضغط متبادل من الفريقين، حيث تمكن منتخب تشيلي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه نيكولاس، مستغلاً خطأ دفاعياً من الجانب المصري.

لكن رد شباب “الفراعنة” جاء سريعاً مع بداية الشوط الثاني، حينما سجل أحمد عابدين هدف التعادل في الدقيقة 47، ليعيد الآمال إلى المنتخب الوطني ويشعل أجواء اللقاء.

واستمرت المحاولات بين الطرفين حتى جاءت اللحظة الحاسمة في الوقت بدل الضائع، عندما تمكن عمر خضر من تسجيل هدف الفوز الغالي في الدقيقة (90+4)، ليمنح المنتخب المصري بطاقة التأهل ويشعل فرحة كبيرة بين اللاعبين والجهاز الفني.