تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري

استقر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كهرباء الإسماعيلية.

ويلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد المقاولون، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل «كوكا»، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، زيزو، محمد على بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

سيكون موعد مباراة الأهلي وكهربا الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية



سيتم إذاعة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية على قناة أون سبورت 1