فوز تاريخي .. ساناي تاكايتشي أول امرأة تقود الحزب الحاكم في اليابان
نتاج اخطائي.. عمرو أديب يوجه عدة نصائح من خبراته الحياتية
القائمة الوطنية تستهل اجتماعاتها استعدادا لانتخابات النواب بمقر مستقبل وطن .. اليوم
وول ستريت جورنال تكشف شروط حماس لقبول خطة ترامب
بأوامر نتنياهو.. هجوم بالمسيرات على سفن أسطول الصمود المتجه لـ غزة
ما هي فضائل الصدقة في الدنيا؟.. الإفتاء: 16 نعمة ومثلها بالآخرة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 4-10-2025
أسعار الذهب في مصر اليوم 4-10-2025.. عيار 12 بكام؟
سارة خليفة: أنا مش مافيا وفلوسي لا دعارة ولا مخدرات| نص التحقيقات
فتحت أبواب النصر.. الفريق سعد الدين الشاذلي وخطة "المآذن العالية"
لتوفير شتلات وتقاوى تتحمل الملوحة.. الريف المصري يوقع برتوكول مع أكساد
وزير الخارجية: مصر تدعم كافة جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة
رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري

يمنى عبد الظاهر

استقر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كهرباء الإسماعيلية.

ويلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد المقاولون، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل «كوكا»، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، زيزو، محمد على بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

سيكون موعد مباراة الأهلي وكهربا الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية


سيتم إذاعة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية على قناة أون سبورت 1

