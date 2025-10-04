موعد مباراة الأهلي و كهرباء الاسماعيلية في الدوري والقنوات الناقلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار البنك المركزي السبب.. رسوم إنستاباي الجديدة بعد خفض الفائدة
تركيا : يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها على سكان غزة فوراً
بناء الوطن والحفاظ عليه.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بنصر أكتوبر
ناقد رياضي ينفي تصريحات إسلام الشاطر الإخيرة بشأن الزمالك
هنبقي في المركز الخامس ..الدرديري يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك
يائير لابيد: ينبغي على إسرائيل الانضمام إلى المناقشات التي يقودها ترامب
ماكرون : هناك فرصة تاريخية للتحرك نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط
مسؤول إسرائيلي : نتنياهو فوجئ برد ترامب على موافقة الفصائل الفلسطينية
أول رد من الرئيس الكولومبي بعد مطالبة ترامب بوقف الإبادة الجماعية في غزة
الأمم المتحدة:نحث جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب في غزة
الخارجية القطرية: تنسيق مع مصر وأمريكا لإنهاء الحرب في غزة
فرنسا..مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بمدينة نيس
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحلته نحو مزاحمة غريمه التقليدي الزمالك على صدارة بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي اليوم السبت، مع كهرباء الإسماعيلية، في مواجهة تُقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

تنطلق مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

وتنقل المباراة قناة "ON Sports HD1" عبر البث الفضائي، يصاحبها استديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، بينما تُذاع أيضًا على قناة "Time Sports" عبر البث الأرضي، كما تقدم قناة الأهلي تغطية خاصة واستديو تحليلي موسع لمتابعة أحداث المباراة.

يخوض الأهلي المباراة أمام كهرباء الإسماعيلية، بروح معنوية عالية بعد سلسلة نتائج إيجابية حققها في الجولات الأخيرة، حيث فاز بهدف نظيف على سيراميكا كليوباترا، وتفوق بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حرس الحدود، ونجح في الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما يعكس قدرة الفريق على تجاوز بداياته المتعثرة والاقتراب من المراكز المتقدمة في الدوري الممتاز.

وتأكدت جاهزية الرباعي حسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومجدى أفشة ومحمد شكري، لاعبى الأهلي، لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية، بعد تعافيهم من الإصابة.

وعانى حسين الشحات من كدمة فى الكتف تعرض لها فى مباراة القمة، رغم نزوله بديلا، فيما غاب زيزو وأفشة ومحمد شكري عن مباريات الأهلى بسبب الإصابات العضلية.

«الأحمر» يخوض اللقاء بعدما وصل للنقطة 15 فى المركز الثالث، لكن بطبيعة الحال فإن الفوز سيكون هدفه الوحيد للحفاظ على زخم الصحوة التى يمر بها.وأثبت الأهلى أنه صار الآن جاهزا لمواجهة أى منافس بوصول لاعبيه لمستوى مميز للغاية، كما أن مديره الفنى عماد النحاس صارت لديه تشكيلة قوية فبعد عودة عبدالقادر وطاهر والشحات، يعود للتشكيلة اليوم «زيزو» بعد اكتمال جاهزيته، وهؤلاء بجانب شريف وبن شرقى ومن خلفهم مروان وديانج وبن رمضان وكوكا وهانى وياسر ومرعى، يجعلون مهمة النحاس فى اختيار التشكيل الأساسى صعبة ومحيرة.

فى المقابل، تعد المباراة اختبارا صعبا لكهرباء الإسماعيلية المكافح الذى لا يملك سوى ثمانى نقاط ويحاول تجميع أكبر عدد من النقاط لتحسين ترتيبه وإيجاد موطئ قدم له فى الظهور الأول له بالدورى الممتاز. وما يزيد من صعوبة المواجهة أن فريق الكهرباء يواجه الأهلى وهو فى قمة توهجه، لذلك قد يكون من الحكمة أن يحاول الحصول على نقطة التعادل بدلا من التهور فتكون النتيجة ثقيلة.

برج السرطان حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. قلبك يتحدث بصوت عالٍِِ اليوم

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

