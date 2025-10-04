قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس : جاهزون لبدء المفاوضات فورا لإنجاز عملية تبادل الأسرى
نتنياهو يأمر بشن هجوما بالطائرات ضد أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
ترامب: أي شخص يحرق العلم الأمريكي سيسجن لمدة عام
الغندور يطرح سؤالا مثيرا لجماهير الكرة المصرية و يعد الفائز بجائزة
طالب ثانوي.. ضبط المتهم بقتـ.ل سيد مسنة لسرقة ذهبها بالمنوفية
ليفربول فى اختبار صعب لاستعادة التوازن أمام تشيلسى بالدورى الإنجليزى
كيفية تحصين النفس من الفتن.. اتبع هذه الخطوات الشرعية
جيب شيروكي 2024 كسر زيرو.. بهذا السعر
يوم مميز للغاية.. ترامب : يجب إنجاز الصيغة النهائية بشأن خطة غزة بشكل واضح.. على إسرائيل وقف القصف فوراً.. حل قضية الشرق الأوسط "ممكن"
محمد عبد المنعم يستغل إصابته لتطوير مهاراته .. ما الجديد؟
سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة
أهالي الرهائن: نرحب بإعلان ترامب وندعو نتنياهو إلى بدء المفاوضات الفورية
رياضة

فريق قوي.. الكوكي: سعيد بتحقيق 3 نقاط بالفوز على البنك الأهلي

صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

أبدى نبيل الكوكى المدير الفني للنادى المصري سعادته بتحقيق النقاط الثلاث والفوز على فريق قوي كالبنك الأهلي.

وكشف المدير الفني للنادى المصري أن اللاعبين تأثروا معنويًا بسبب النتائج الأخيرة.

وقال الكوكي بذلنا جهدًا كبيرًا في الإعداد النفسي للاعبين طوال الفترة الماضية.

ضياع الفرص أمام البنك الأهلي 

وأضاف المدير الفني للنادى المصري قائلا أضعنا العديد من الفرص خلال الشوط الأول وهددنا مرمى الينك باللعب من العمق.

ولفت الكابتن الكوكي أن طرد باهر المحمدي أضفى مزيدًا من الصعوبة على المباراة.

وأكد الكوكي أنه نجح في غلق الأطراف أمام البنك الأهلي ومرمى المصري لم يتهدد بفرص خطرة.

وشدد المدير الفني للنادى المصري قائلا ثقتي كبيرة في لاعبي المصري وما زال لديهم الكثير والكثير.

وحصل صلاح محسن لاعب المصري كأفضل لاعب في مباراة  أمام البنك الأهلي والتي انتهت بفوز النسور الخُضر بهدف لأحمد القرموطي

المصري البنك الاهلي النادى المصري النسور الخضر

