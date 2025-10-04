فريق قوي.. الكوكي: سعيد بتحقيق 3 نقاط بالفوز على البنك الأهلي

أبدى نبيل الكوكى المدير الفني للنادى المصري سعادته بتحقيق النقاط الثلاث والفوز على فريق قوي كالبنك الأهلي.

وكشف المدير الفني للنادى المصري أن اللاعبين تأثروا معنويًا بسبب النتائج الأخيرة.

وقال الكوكي بذلنا جهدًا كبيرًا في الإعداد النفسي للاعبين طوال الفترة الماضية.

ضياع الفرص أمام البنك الأهلي

وأضاف المدير الفني للنادى المصري قائلا أضعنا العديد من الفرص خلال الشوط الأول وهددنا مرمى الينك باللعب من العمق.

ولفت الكابتن الكوكي أن طرد باهر المحمدي أضفى مزيدًا من الصعوبة على المباراة.

وأكد الكوكي أنه نجح في غلق الأطراف أمام البنك الأهلي ومرمى المصري لم يتهدد بفرص خطرة.

وشدد المدير الفني للنادى المصري قائلا ثقتي كبيرة في لاعبي المصري وما زال لديهم الكثير والكثير.

وحصل صلاح محسن لاعب المصري كأفضل لاعب في مباراة أمام البنك الأهلي والتي انتهت بفوز النسور الخُضر بهدف لأحمد القرموطي