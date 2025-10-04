أحمد سليمان : المشاكل انتقلت من الأهلي إلى الزمالك

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن هناك مشاكل في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال أحمد سليمان،في تصريحات ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «ام بي سي مصر»: «الأسبوعين اللي فاتوا كان في كوارث في النادي الأهلي كوارث وخناقات وفي لعيبة مش عايزة تجدد، ولكن لا يتم التركيز عليها».

وأضاف: «عشان الأهلي كسب الزمالك، لا يتم الحديث عن المشاكل في النادي الأهلي، ماتش واحد قلب الدنيا وبعد ما كانت المشاكل في الأهلي بقت في الزمالك».

وتابع: «الأهلي كان عمره ما في مشاكل بالشكل ده، كانت فضايح الفترة اللي فاتت، عمرنا شوفنا لعيبة الأهلي بتنزل بيانات، الفترة اللي فاتت اتهرينا بيانات«.