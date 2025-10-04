قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
مستشار ألمانيا: السلام بـ غزة "في متناول اليد".. وندعم خطة ترامب
هل قراءة سورة يس 7مرات تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟.. انتبه
وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
الليلة .. الأهلي في اختبار صعب أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
أخبار التوك شو| بكري: حشد مصر لقواتها من أجل الإرهاب.. حماس : الإفراج عن أسرى الاحتلال أحياء.. والمحافظات تستعد لمواجهة الفيضان
الفريق أول فؤاد ذكري.. حاصر العدو بحريا وأغلق مضيق باب المندب
إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة استجابة لدعوة ترامب بوقف القصف
كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟
إيران تعلن إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
طفرة أمنيةوحملات مستمرة.. أهالي سوهاج يحتفون بمدير الأمن الجديد
ما هو الإحسان؟.. النبي أوجزه بعمل واحد يجعلك ممن يحبهم الله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اليوم .. الزمالك يخشي مطبات غزل المحلة بالدوري بعد السقوط في القمة

رباب الهواري

يلتقي في الخامسة مساء اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع غزل المحلة،  على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتتطلع جماهير القلعة البيضاء إلى عودة فريقها لسكة الانتصارات في البطولة المحلية، أملا في المنافسة على اللقب الغائب منذ سنوات، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر قناة "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس بدلًا من استاد القاهرة، الذي تم إغلاقه بداية من شهر أكتوبر الجاري لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما دفع إدارة الزمالك لنقل مبارياته المقبلة إلى الملعب الجديد بشكل مؤقت.

يلعب الزمالك مباراته أمام غزل المحلة وهو لايزال يعانى تداعيات خسارة القمة. ويريد «الأبيض» الذى توقف رصيده عند 17 نقطة مصالحة جماهيره بعد الأداء المتواضع وفقدان ثلاث نقاط غالية أمام الأهلى، كما أن مدربه البلجيكى يانيك فيريرا مطالب بالرد على سيل الانتقادات التى حملته مسئولية خسارة القمة بإصراره على الدفاع حتى بعد التقدم بهدف.

ولا شك أن الزمالك يملك الزاد البشرى الذى يستطيع به مواجهة أى منافس، لكن التوفيق غاب عن فيريرا فى استخدام وتوظيف اللاعبين، فدفع الفريق ثمنا باهظا وأصبح مهددا بفقدان الصدارة.

وأخشى ما تخشاه الجماهير البيضاء أن يمتد تأثير القمة إلى مباراة اليوم والمباريات المقبلة، وأن تترك الخسارة أثرا سلبيا على نفسية اللاعبين وثقتهم فى أنفسهم، لكن بغض النظر عن تلك الظروف، فإن الفريق مطالب بإظهار شخصيته الحقيقية واستعادة هيبته حتى يتمسك بفرصه فى المنافسة على اللقب.

أما غزل المحلة الذى يملك عشر نقاط فيريد استغلال كبوة الزمالك وخطف نقاط الفوز عليه لكى يتقدم إلى وسط الجدول، كما أن «زعيم الفلاحين» يريد إيقاف سلسلة اللافوز التى لازمته خلال الجولات الأربع الماضية.

