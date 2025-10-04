أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

قرر الجهاز الفنى لفريق الأهلى منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، على أن يعود للتدريبات استعدادا للفترة المقبلة فى ظل التوقف الدولى الحالى.

وتحاول إدارة الأهلى حسم ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد، حيث دخل سيد عبدالحفيظ المرشح على منصب عضو مجلس الإدارة فى مفاوضات جادة بناء على تكليف من محمود الخطيب نفسه، لحسم ملف المدير الفنى.

ويعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعه الأخير خلال ساعات، لاعتماد القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء لدورة جديدة 2025 ــ 2029 والتى ستقام 31 أكتوبر الحالى

وتقدمت قائمة محمود الخطيب بأوراق ترشحها صباح أمس وضمت كلا من ياسين منصور نائبا وخالد مرتجى أمينا للصندوق ومعهم أعضاء مجلس الإدارة، طارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الغزاوى ومحمد الجارحى وسيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال، حيث تقدموا بأوراق ترشحهم للعضوية «فوق السن» بينما تقدم إبراهيم العامرى ورويدا هشام بأوراق ترشحهما للعضوية «تحت السن».

وكان قد سبقهم أربعة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة «فوق السن» وهم حسن طنطاوى ومنار السعيد وأحمد مجدى الحيوان وأحمد شريف.