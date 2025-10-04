قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
فن وثقافة

بيحفلوا عليا في الشارع.. ياسمين الخطيب تعلق على فوز الأهلي بلقاء القمة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
سارة عبد الله

وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب، رسالة للجماهير عقب فوز النادي الأهلي بلقاء القمة على نظيره الزمالك.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية: “مفيش تريند أهم من الأهلي والزمالك.. أنا بعد أي ماتش ببقى شايلة الهم، الناس بيوقفوني في الشارع يحفلوا عليا”.

وتابعت: “لأول مرة في حياتي أقول مبروك للنادي الأهلي، فوز مستحق”.

واختتمت: "لسه بدري والأيام بينا.. ومن يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا".

وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة. 

