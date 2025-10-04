بيحفلوا عليا في الشارع.. ياسمين الخطيب تعلق على فوز الأهلي بلقاء القمة

وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب، رسالة للجماهير عقب فوز النادي الأهلي بلقاء القمة على نظيره الزمالك.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية: “مفيش تريند أهم من الأهلي والزمالك.. أنا بعد أي ماتش ببقى شايلة الهم، الناس بيوقفوني في الشارع يحفلوا عليا”.

وتابعت: “لأول مرة في حياتي أقول مبروك للنادي الأهلي، فوز مستحق”.

واختتمت: "لسه بدري والأيام بينا.. ومن يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا".

وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.