انطلاق معرض صنع في مصر بجامعة عين شمس .. غدا

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس"معرض صنع في مصر " برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة و رئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .



وذلك بالحرم الرئيسى "أ" بجوار مركز الشبكات فى الفترة من ٥ إلى ٢١ من أكتوبر الجارى.



ويضم المعرض عدد من الشركات المصرية وذلك لخلق أسواق جديدة أكثر انتشاراً بين فئات الشباب للمنتج المصري الذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.