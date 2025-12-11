صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في مؤتمر اتحاد النحالين العرب بشرم الشيخ

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لاتحاد النحالين العرب، والذي عُقد بشرم الشيخ ، بمشاركة واسعة من مؤسسات عربية ودولية عاملة في مجال صناعة وتربية النحل، إلى جانب ممثلي اتحادات النحالين من الصين، روسيا، البرازيل، الولايات المتحدة، والاتحاد الدولي للنحالين (APIMONDIA) .

وجاءت مشاركةإنجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في إطار متابعة التطورات العلمية والتجارية الخاصة بصناعة العسل وتربية النحل في المنطقة العربية، والتعرف على أحدث التقنيات المعروضة خلال جلسات المؤتمر، ومنها تكنولوجيا إنتاج البروبوليس في الصين، وأبحاث تحسين جودة العسل، وتطوير تقنيات استخراج سم النحل، وأبحاث مناخية متخصصة .

ويعكس هذا الحضور اهتمام صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتنمية سلاسل القيمة الزراعية في مصر، وخاصة منتجات النحل، سواء من خلال تعزيز المعرفة العلمية أو بناء علاقات تعاون مستقبلية تخدم صغار المنتجين.

كما أعلن القائمون على المؤتمر عن انتقال الدورة القادمة لعام 2026 إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مع توسيع مشاركة الجهات العربية المهتمة بتنمية قطاع منتجات النحل.