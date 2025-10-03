المؤتمر العلمي الرابع لقسم التربية الفنية بنوعية عين شمس

أقام قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، مؤتمره العلمي الرابع بعنوان "التميز في مجال التربية الفنية في ضوء معايير الجودة الشاملة" تحديات الحاضر ورؤي المستقبل ، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد الكلية .

بدأت فعاليات المؤتمر بافتتاح الدكتور أسامة السيد عميد الكلية عددا من المعارض الفنية المقامة للقسم بقاعة "أون للفنون"، والتي ضمت عشرة معارض حملت العناوين التالية: "الفن السابع الخيالي"، "تحولات الظل"، "تراتيل"، "بالته وفرشاة"، "خفايا الوجوه"، "عزف الحروف"، "سيمفونية الباركتري"، "أطياف منفصلة"، "معرض طباعة"، و"معرض أشغال المعادن".

أكدت أ.د. نهي مصطفي عبد العزيز، رئيس قسم التربية الفنية ورئيس المؤتمر، على أهمية دور القسم في خدمة الكلية والمجتمع الخارجي.

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز إنجازات ومسيرة القسم خلال فترة رئاستها.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر أيضًا تكريم لإدارة الكلية الحالية والسابقة، وأعضاء هيئة التدريس بالقسم، ومنظمي المؤتمر، والطلاب المتميزين أكاديميا وفنيًا. واختُتمت الفعاليات بفقرة غنائية لأحد خريجي القسم.