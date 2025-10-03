قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
أخبار البلد

للمرة الثالثة| فاطمة الزهراء الخميسي بقائمة الـ 50 ملهمًا عالميًا في الباثولوجيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إنجاز دولي جديد يضاف إلى رصيد جامعة حلوان، اختارت مجلة "The Pathologist" البريطانية–الأمريكية الدكتورة فاطمة الزهراء الخميسي، الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجي بكلية الطب بجامعة حلوان والمنتدبة بجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، ضمن قائمتها المرموقة "The Power List 2025" التي تضم 50 شخصية من أبرز الملهمين وقادة التغيير في مجال الباثولوجيا على مستوى العالم.

وجاء اختيارها هذا العام في فئة "الأصوات الرائدة" تقديراً لإسهاماتها المبتكرة في تطوير أساليب تدريس الباثولوجيا في المرحلة الجامعية. ويعد هذا الاختيار هو الثالث للدكتورة فاطمة بعد عامي 2022 و2024، لتواصل بذلك حضورها الدولي المؤثر في مجال التعليم الطبي.

وأعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخره بهذا الإنجاز مؤكدا إن اختيار الدكتورة فاطمة الخميسي ضمن قائمة (The Power List 2025) لمجلة The Pathologist يمثل تتويجاً مستحقاً لجهودها المتميزة وإبداعها في مجال التعليم الطبي. ويؤكد هذا الإنجاز أن جامعة حلوان تضم نخبة من الكفاءات الأكاديمية القادرة على المنافسة عالمياً، والمساهمة في رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية. ونحن في الجامعة نولي اهتماماً خاصاً بدعم أصحاب الابتكار والتميز، ليكونوا دائماً سفراء مشرفين للوطن.

كما هنأت الدكتورة رشا رفـاعي، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، د. فاطمة الخميسي على هذا التقدير الدولي، مؤكدة أن هذا الاختيار يعد إنجازاً للكلية بأكملها، وقالت: "إن فوز د. فاطمة بمكانة رفيعة على الساحة العالمية هو انعكاس للجهد الكبير الذي تبذله في تطوير طرق تدريس علم الباثولوجيا، وإثراء تجربة طلاب كلية الطب. ونحن نفخر بكونها نموذجاً يحتذى به للأستاذ الجامعي المبدع الذي يوازن بين التفوق العلمي والالتزام برسالة التعليم. هذا الإنجاز يضاف إلى سجل كلية الطب بجامعة حلوان ويعزز من مكانتها بين نظيراتها محلياً ودولياً مما يجعل المرأة المصرية الناجحة في الصدارة على المستوى العالمي."

وأعربت د. فاطمة الخميسي عن اعتزازها بتمثيلها لجامعة حلوان ضمن القائمة، إلى جانب كونها واحدة من اثنين فقط يمثلان المؤسسات والجامعات العربية في أفريقيا والشرق الأوسط. كما يمثل هذا الإنجاز امتداداً لمسيرتها الأكاديمية الدولية حيث تُعد زميلاً بمعهد الفيمر الدولي لتطوير التعليم الطبي والقيادة، وزميلاً مشاركاً برابطة التعليم الطبي بأوروبا (AMEE)، وسفيراً للرابطة الدولية لمعلمي المواد الطبية (IAMSE).

ووفقاً للمجلة، يتم اختيار الشخصيات المدرجة في القائمة من خلال لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء بارزين في المجال، بناءً على قدرتهم على طرح أفكار رائدة وتنفيذ مبادرات جريئة في علم الأمراض. وأشارت المجلة إلى أن هؤلاء الملهمين لا يكتفون بالتكيف مع التحديات، بل يقودون التغيير بمبادئ راسخة تُحفّز الابتكار وتُلهم العمل وتتجاوز الحدود، ليسهموا بجدارة في دفع عجلة الطب قدماً.
ويمثل إدراج د. الخميسي في هذه القائمة المرموقة تأكيداً على تميز الكفاءات الأكاديمية المصرية وريادتها، وإبرازاً لمكانة جامعة حلوان في دعم أعضاء هيئة التدريس وتمكينهم من تحقيق حضور دولي مؤثر في مجالات التعليم والبحث العلمي.

جامعة حلوان البريطانية–الأمريكية فاطمة الزهراء الخميسي كلية الطب بجامعة حلوان

