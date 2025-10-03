قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة حلوان تتوج بالفئة الذهبية في مسابقة الأفضل للأنشطة الطلابية

حسام الفقي

توجت جامعة حلوان بالفئة الذهبية في مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية،  لتؤكد أنها صاحبة الريادة والقدرة على المنافسة في كل المحافل. فوز لم يأتِ مصادفة، بل ثمرة تخطيط مبكر، واستعداد محكم، وإيمان راسخ بأن الأنشطة الطلابية جزء أصيل من بناء الشخصية الجامعية

وقد أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخره الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تتويج الجامعة بالفئة الذهبية يجسد الصورة الحقيقية لجامعة حلوان، باعتبارها جامعة عريقة صاحبة تاريخ ممتد ورؤية واضحة تضع الطالب دائمًا في قلب أولوياتها. وأوضح أن هذا الفوز لم يكن حدثًا عابرًا، بل هو ثمرة جهد مؤسسي وتخطيط واعٍ جعل من جامعة حلوان نموذجًا متكاملًا في مجال الأنشطة الطلابية، ورسالة واضحة بأن الجامعة قادرة دائمًا على التميز وحصد المراكز المتقدمة، لتبقى في طليعة المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى الجمهورية.

كما أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا الفوز جاء تتويجًا لجهود متكاملة بذلتها الجامعة في دعم الأنشطة، مشيرًا إلى أن ما تقدمه جامعة حلوان في هذا المجال ليس مجرد فعاليات موسمية، بل هو منظومة راسخة تعمل على غرس قيم الانتماء، وصقل المهارات، وفتح آفاق التميز أمام أبنائها ليصبحوا نموذجًا مشرفًا داخل الجامعة وخارجها.


وقد جاء هذا الإنجاز الكبير ثمرة متابعة دقيقة من الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الذي وضع خطة متكاملة منذ اللحظة الأولى، وأشرف على جميع مراحل المشاركة لضمان الظهور بالصورة التي تليق باسم جامعة حلوان.

ولم يكن النجاح ليتحقق دون إشراف عام ودعم متواصل من اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب الدور المحوري لفريق للعمل من أعضاء اللجنة وهم
الدكتورة أمنية يحيى عبد الفتاح، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عادل حسين ابو زيد أستاذ المناهج وطرق التدريس ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية، الدكتورة مروة إبراهيم سليمان أستاذ التصميم بقسم الطباعة والنشر والتغليف بكلية الفنون التطبيقية، الدكتور محمد حلمى عجمي أستاذ مساعد بكلية الهندسة بالمطرية، وأيضا جهود الإدارة العامة لرعاية الطلاب الاستاذ  محمد السيد جاد، مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب (سابقا)، الأستاذة نشوة علي، مدير عام الإدارة، الأستاذة أميرة نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والمسئول التنفيذى، والدكتور محمود رشاد، أخصائي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وجهود الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الذين تكاملت جهودهم جميعًا لتصل جامعة حلوان إلى منصة التتويج وتُرفع رايتها ذهبية بين الجامعات

