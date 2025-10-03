جامعة حلوان تواصل ريادتها في دعم الاستدامة بمؤتمر التغير المناخي

واصلت جامعة حلوان حضورها الفاعل في القضايا البيئية العالمية، حيث شاركت من خلال مجمع الإبداع والبحث العلمي في فعاليات المؤتمر الختامي للشباب المحلي للتغير المناخي (LCOY Egypt 2025) الذي استضافته جامعة النيل. وجاءت هذه المشاركة في إطار التزام الجامعة بدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز دور الشباب في صياغة حلول مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تضع قضايا الاستدامة على رأس أولوياتها من خلال تعزيز البحث العلمي وربطه بالتحديات البيئية وتمكين الباحثين والطلاب من الانخراط في المبادرات الوطنية والدولية ذات الصلة بالمناخ.

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة لدعم البحث العلمي وتوجيهه لخدمة المجتمع.

فيما أشارت الدكتورة مايسة محمد نبيه مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي إلى أن المؤتمر أتاح منصة مهمة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال لمواجهة التغير المناخي بطرق علمية وعملية.

وشهدت مشاركة جامعة حلوان حضورًا متميزًا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين الذين قدموا أبحاثًا ومشروعات تعكس تنوع مجالات الجامعة وريادتها في هذا المجال. كما وحضرت الدكتورة نيفين محمد عبيد النبي الأستاذ المساعد بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم وعضو مجمع الابداع.

فقد استعرض الدكتور محمد الموصلي المدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة بالمطرية مجموعة من الأفكار الابتكارية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة طرحها طلاب وباحثو الجامعة مؤكدًا على دور مصر في التوجه نحو الطاقة الخضراء.

وتناولت الدكتورة رانيا فؤاد إسماعيل المدرس بقسم العمارة بكلية الهندسة بالمطرية أهمية العمارة الحيوية في تقليل الأثر البيئي لقطاع المباني مشيرة إلى استراتيجيات التصميم المستدام التي تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة مع تقديم نماذج تطبيقية تؤكد جدوى هذا النهج.

ومن جانب آخر قدمت المهندسة سيمون سامي خريجة كلية الهندسة المعمارية مشروع تخرجها بعنوان "المركز التعليمي للزراعة" الذي يوظف تقنيات الزراعة الرأسية والمعامل البحثية ومساحات التدريب المجتمعي بهدف تحقيق أمن غذائي أكبر وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.

بينما تحدث الطالب الحسن وليد عبد الله من كلية الهندسة بالمطرية عن تجربته في تأسيس مبادرة Energetic التي تهتم بتقديم حلول مبتكرة في مجالي الطاقة الشمسية والرياح حيث استعرض مشروع محطة شمسية بقدرة 10 كيلووات تم تنفيذها داخل الكلية ليسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة مؤكدًا على أهمية ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات لإحداث تأثير حقيقي في مواجهة التغيرات المناخية.

أما الطالب مروان عبد الغفار من كلية العلوم قسم الجيولوجيا والكيمياء فقد قدم عرضًا بعنوان "الذكاء الاصطناعي في مواجهة التغير المناخي" تناول فيه التطبيقات المتنوعة للذكاء الاصطناعي في التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي وتحسين النماذج المناخية ورصد الانبعاثات مع استعراض تجارب عالمية مثل Google وMicrosoft وClimate TRACE والتأكيد على التحديات الأخلاقية وضرورة التعاون الدولي لتطوير تقنيات صديقة للبيئة.

وتعكس هذه المشاركة حرص جامعة حلوان على إعداد كوادر شبابية قادرة على طرح حلول عملية ومستدامة لمواجهة التغير المناخي والانخراط في الجهود البحثية والمجتمعية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يرسخ دور الجامعة كبيت خبرة وطني رائد في قضايا البيئة والمناخ.