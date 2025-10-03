قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة القاهرة تنظم احتفالية لتكريم المتعافيات من سرطان الثدي

مستشفى أورام الثدي بالتجمع الأول التابع للمعهد القومي للأورام
حسام الفقي

ينظم المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، تحت رعاية د.محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف د.محمد عبد المعطي سمره عميد المعهد، ظهر الخميس القادم (9أكتوبر) فاعلية لتكريم عدد من السيدات المتعافيات من سرطان الثدي، بمستشفى الثدى التابع لمعهد الأورام بالتجمع الأول، وذلك بالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي (شهر التوعية بسرطان الثدي) الذي يستهدف نشر الوعي حول المرض وتشجيع الفحص المبكر، وتقديم الدعم للمصابين.

وأكد د.محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تضع خدمة المجتمع والارتقاء بالصحة العامة على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن المعهد القومي للأورام يؤدي دورا رائدا في نشر الوعي الصحي، وأن تكريم المتعافيات رسالة أمل قوية بإمكانية الانتصار على سرطان الثدي بالإرادة والوعي والعلاج المبكر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المعهد القومي للأورام والمستشفيات التابعة له، ومن بينها مستشفى أورام الثدي، والذي يُعد أكبر مستشفى متكامل لتشخيص وعلاج أورام الثدي بمصر والشرق الأوسط لجميع فئات مرضى الأورام بالمجان، مؤكدًا على ضرورة زيادة درجة الوعي بمرض سرطان الثدي، وتقديم كافة أوجه الدعم للمريضات، بما يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، قال د. محمد عبد المعطي سمره عميد المعهد القومي للأورام، إن المعهد يواصل تطوير برامجه العلاجية والبحثية لمواجهة سرطان الثدي، ويقدم أحدث البروتوكولات العلاجية وفق المعايير العالمية، مشيراً إلى أن نسبة الشفاء ترتفع بصورة ملحوظة مع الالتزام بالكشف المبكر والعلاج الموجه، لافتًا إلى أن تكريم المتعافيات هو تأكيد أن محاربة السرطان قصة أمل وانتصار يمكن أن تتحقق بدعم الأسرة والمجتمع والمؤسسات الطبية المعنية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تكثف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية منه ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، وتقدم الدعم اللازم للتوعية بشأنه، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر، حيث يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم ويساهم الكشف المُبكر عنه في ارتفاع نسب الشفاء منه بشكل سريع.

