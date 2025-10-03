ألسن عين شمس تنظم يوما تعريفيا للطلاب الوافدين

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس يومًا تعريفيا للطلاب الوافدين تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة سلوى رشاد، عميدة الكلية، وإشراف أ.د.هالة سيد متولى، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ود.إلهام بدر، مديرة مكتب الوافدين بالكلية.



وخلال كلمتها وجهت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية الشكر لمديرة وحدة الوافدين والأساتذة الزائرين بالكلية، لمجهوداتها فيما يخص الطلاب الوافدين ورعايتها لهم، مؤكدة أن كلية الألسن قامت بدور محورى في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للدولة فيما يخص دعم الطلاب الوافدين .



وتابعت حديثها مؤكدة أن الكلية تمثل حلقة الوصل بين مكتب الوافدين بالكلية وادارة الوافدين بالجامعة، بالشكل الذي يسمح للطلاب الوافدين بالكلية المشاركة في الأنشطة الترفيهية والرحلات والمهرجانات والندوات الثقافية المقدمة للطلاب الوافدين، واشراكهم في الأنشطة على مستوى مصر والخارج.



كما أكدت ا.د.هاله سيد متولى، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الاهتمام بالطلاب الوافدين يأتي على رأس أولويات الجامعات المصرية ضمن توجهات استراتيجية مصر ٢٠٣٠، وتندرج تحت مظلة مبادرة "أدرس في مصر"، التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على أن التوجه العام في الجامعات المصرية اليوم يصب في اتجاه تطوير رؤية الجامعات المستقبليه والسعي إلى مواكبة الركب العالمي في مجال الارتقاء بنُظم التعليم العالي، بهدف تعزيز مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية والارتقاء بها.

كما أكدت د.إلهام بدر، مديرة مكتب الوافدين بالكلية، أن الطلاب الوافدين جزء من الكلية يتم دمجه في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية بالكلية، ونسعى لحل مشاكل الطلاب الوافدين سواء دراسية أو اجتماعية وغيرها من المشاكل على وجه السرعة، مشيرة إلى أن منسقي الأقسام العلمية يبذلون جهد كبير في توجيه ورعاية الوافدين بكافة الطرق الممكنة.

كما ألقى رئيس قسم اللغة العربية بكلية الألسن ا. د. وجيه يعقوب كلمة حول أهمية قسم شعبة غير الناطقين باللغة العربية حيث تم تأسيس قسم لغير الناطقين باللغة العربية عام ١٩٩٤، وشهد تخرج عدد كبير من الطلاب الذين حصلوا الآن على درجة الدكتوراة، كما تنفرد الكلية على مستوى العالم ببرنامج دولي للغة العربية لغير الناطقين بها، ويعمل على تقديم خدمات واسعة لكل أقسام الكلية، حيث أنه يعتمد على الترجمة من وإلى اللغة

كما شهد اليوم تكريم عميدة الكلية الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد لعدد من الطلاب الوافدين بالكلية لمشاركتهم في فعاليات يوم الوافدين بالكلية وفي كافة أنشطة الكلية المختلفة .