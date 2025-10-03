جامعة عين شمس تستعد لإطلاق مركز متقدم لتقنيات النانو لدعم الابتكار والبحث العلمي

تستعد جامعة عين شمس لإطلاق مركز متكامل لتقنيات النانو، والذي سيكون بمثابة محور للبحث العلمي المتقدم، والتعاون مع الصناعة، والتدريب في واحد من أكثر مجالات العلوم تقدمًا في القرن الحادي والعشرين.



وسيعمل مركز تقنيات النانو على جمع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والشركاء الصناعيين لاستكشاف علوم النانو وتطبيقاتها في مجالات متعددة تشمل الطب، والصيدلة والطاقة، وعلوم المواد، والإلكترونيات، والاستدامة البيئية.

وسيضم المركز معامل متطورة، وغرف نظيفة (Cleanrooms)، وأجهزة دقيقة تدعم البحث العلمي الأساسي والتطبيقي على حد سواء.

وقال الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، إن هذا المركز يمثل التزام الجامعة بأن تكون في طليعة التقدم العلمي وخدمة قضايا التنمية الوطنية.

وأوضحت الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مجال تقنيات النانو يحمل آفاقًا واسعة لحل العديد من التحديات، ونحن نطمح أن يكون هذا المركز نموذجًا يحتذى به إقليميًا.



وسيساهم المركز أيضًا في بناء القدرات الوطنية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، ودراسات عليا، وفرص بحثية للعلماء الشباب والطلاب، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ورؤية الجامعة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وبهذا المشروع ، تؤكد جامعة عين شمس التزامها بإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وصناعة مستقبل أفضل.