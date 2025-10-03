سكك حديد مصر تنظم ندوة توعوية بجامعة الأزهر بالتعاون مع مجمع إعلام القاهرة

نظّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع المجمع الاعلامي بمحافظة القاهرة، ندوة توعوية بمقر كلية التربية جامعة الازهر بمدينة نصر بحضور عدد من اعضاء هيئة التدريس وجمع من طلبة الكلية.

وتضمنت فعاليات الندوة عددا من الفقرات للتوعية وتوحيد المفاهيم والجهود لمجابهة السلوكيات السلبية في التعامل مع المرافق العامة ومن بينها وسائل السكك الحديدية ، وعرض مجموعة من المواد المصورة التي أبرزت الأضرار المادية والبشرية الناجمة عنها لاسيما رشق القطارات بالحجارة والعبور من الأماكن غير المخططة وإلقاء المخلفات علي خطوط السكك الحديدية وغيرها من السلوكيات السلبية، وكذلك التأكيد علي اهمية الجهود المؤسسية التي تبذلها جهات الدولة ومؤسساتها الوطنية لمواجهة تلك الظواهر .

ولاقت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور الذين أعربوا عن رفضهم لتلك الممارسات، وأكدوا أهمية تعزيز قيم الانتماء والحفاظ على المال العام ومرافق الدولة التي تخدم أبناء الشعب المصري.

يأتي ذلك في اطار توجيهات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأهمية المشاركة المجتمعية ونشر الوعي الثقافي والوطني والتوعية بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خاصة في قطاع السكك الحديدية، والتصدي لكافة أشكال الممارسات السلبية والتي تستهدف أمن وسلامة المواطنين ، وذلك بالتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الجهات المعنية بالدولة .