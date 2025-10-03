قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
أخبار البلد

سكك حديد مصر تنظم ندوة توعوية بجامعة الأزهر بالتعاون مع مجمع إعلام القاهرة

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

 نظّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع المجمع الاعلامي بمحافظة القاهرة، ندوة توعوية بمقر كلية التربية جامعة الازهر بمدينة نصر بحضور عدد من اعضاء هيئة التدريس وجمع من طلبة الكلية.

وتضمنت فعاليات الندوة عددا من الفقرات للتوعية وتوحيد المفاهيم والجهود لمجابهة السلوكيات السلبية في التعامل مع المرافق العامة ومن بينها وسائل السكك الحديدية ، وعرض مجموعة من المواد المصورة التي أبرزت الأضرار المادية والبشرية الناجمة عنها لاسيما رشق القطارات بالحجارة والعبور من الأماكن غير المخططة وإلقاء المخلفات علي خطوط السكك الحديدية وغيرها من السلوكيات السلبية،  وكذلك التأكيد علي اهمية الجهود المؤسسية التي تبذلها جهات الدولة ومؤسساتها الوطنية لمواجهة تلك الظواهر .

ولاقت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور الذين أعربوا عن رفضهم لتلك الممارسات، وأكدوا أهمية تعزيز قيم الانتماء والحفاظ على المال العام ومرافق الدولة التي تخدم أبناء الشعب المصري.

يأتي ذلك في اطار توجيهات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأهمية المشاركة المجتمعية ونشر الوعي الثقافي والوطني والتوعية بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خاصة في قطاع السكك الحديدية، والتصدي لكافة أشكال الممارسات السلبية والتي تستهدف أمن وسلامة المواطنين ، وذلك بالتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الجهات المعنية بالدولة .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر جامعة الازهر السلوكيات السلبية

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: المشاركة في الأعياد القومية واجب وطني

جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يوجه بتوفير نقطة شرطة بعد واقعة طالبة تفهنا الأشراف

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: نحن جميعا جند الوطن.. ونعيش أياما حقق الله فيها النصر لجيش مصر

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

